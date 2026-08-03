Η πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας της Κατερίνας Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο Romeo φαίνεται πως συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις, καθώς το κατάστημα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με σαφείς αιχμές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Romeo στο Instagram δημοσιεύτηκε ανακοίνωση σχετικά με το τέλος του καλλιτεχνικού προγράμματος. Αν και δεν γίνεται ονομαστική αναφορά στην Κατερίνα Λιόλιου, το περιεχόμενο αφορά ξεκάθαρα τη συνεργασία που ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε περίπου δύο εβδομάδες μετά την τελευταία εμφάνιση της τραγουδίστριας στο μαγαζί. Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση των εμφανίσεών της είχε γνωστοποιηθεί τόσο με επίσημο δελτίο Τύπου όσο και μέσω των social media, ενώ είχε ήδη ανακοινωθεί το νέο καλλιτεχνικό σχήμα του Romeo για τη νέα σεζόν. Από τον Σεπτέμβριο στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου θα εμφανίζονται ο Χρήστος Σαντικάι και η Εύη Κουλκουβίνη, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου θα συνεργαστεί τον χειμώνα με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον.

Στην ανακοίνωσή του, το Romeo επισημαίνει ότι η συμφωνία με την καλλιτέχνιδα προέβλεπε τη συνέχιση του προγράμματος έως τον Ιανουάριο του 2027. Ωστόσο, όπως αναφέρει, η συνεργασία ολοκληρώθηκε νωρίτερα, στα τέλη Ιουλίου, εξέλιξη που – σύμφωνα με την επιχείρηση – δεν αποτέλεσε δική της επιλογή.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της τραγουδίστριας και να διατηρηθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Το νυχτερινό κέντρο κάνει λόγο για μη τήρηση δεσμεύσεων, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στο πρόωρο τέλος της συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή.

Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του.

Αρχές Σεπτεμβρίου το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

“Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός.”»