Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ορφέως, στο Βοτανικό, σε μικρή απόσταση από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, τέθηκε υπό έλεγχο.

Στο σημείο είχαν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχειρούσαν για τον έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή τυχόν επέκτασής της σε παρακείμενους χώρους.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η έκταση της φωτιάς, ούτε αν απειλήθηκαν γειτονικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Αιγάλεω. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της φωτιάς, είχε γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης, στο ύψος της Ιεράς Οδού, έως το ύψος της οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού.