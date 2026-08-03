Συγκλονισμένος είναι ο Τάσος Χαλκιάς μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία μετέτρεψε σε στάχτη το σπίτι που είχε δημιουργήσει με κόπο στη διάρκεια πολλών δεκαετιών.

Σε συνέντευξή του στο OPEN, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την ολοκληρωτική καταστροφή της περιουσίας του, χαρακτηρίζοντας το σπίτι έργο ζωής. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι διαχειρίζονται την περιοχή.

«Να σου πω τους κόπους ζωής μέσα σε 2 λεπτά δεν τους λέω. Γιατί δε γίνεται, είναι γελοίο. Ναι, είναι οι κόποι μίας ζωής, οι οποίοι δεν είναι πια. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε έναν πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο τον γνωρίζουν και αυτοί που τον διοικούν και αυτοί που τον εξουσιάζουν, αλλά δεν τον αγαπούν διόλου. Και επειδή δεν τον αγαπούν τον τόπο αυτό, όσοι από εμάς τον αγαπάνε και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία γωνιά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους, για την ωραία τοποθεσία, για το ωραίο τοπίο.

Ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε επίσης τη βαθιά σύνδεσή του με το Πόρτο Γερμενό, όπου πέρασε περισσότερο από μισό αιώνα από τη ζωή του και δημιούργησε αναμνήσεις με την οικογένειά του.

«Είμαι εδώ 54 χρόνια, ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε κι εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω;».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η τοπική κοινωνία, καθώς, όπως είπε, πολλά σπίτια, μικρά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.

«Βέβαια, όπως θα βλέπετε γύρω γύρω, αμέσως πάνω από εμένα ο φίλος μου ο Γρηγόρης έχασε κι αυτός το σπίτι του, ο φίλος μου ο Μιχάλης παραδίπλα έχασε κι εκείνος το σπίτι του, ο Βήχος ευτυχώς ήταν τυχερός δεν το έχασε, ο Παγώνης το ίδιο, δεν το έχασε. Και; Περισσότερα από 200 σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και καναδυό επιχειρήσεις εδώ μέσα χαθήκανε. Εδώ κάθε χρόνο πληρώνουμε κερατιάτικα γιατί η περιοχή μία καταγράφεται δασική μία καταγράφεται ως αστική και κάθε φορά πληρώναμε κάποιο πρόστιμο για τη μεταφορά αυτή του νόμου. Μέσα στα δύο χρόνια γινότανε αυτή η αλλαγή. Αυτά τα έχουμε χρυσοπληρώσει».