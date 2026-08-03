Τη δική της απάντηση στο Romeo έδωσε η Panik Records, στο δυναμικό της οποίας ανήκει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά την ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την τραγουδίστρια.

Η δισκογραφική εταιρεία διαψεύδει όσα υποστηρίζει το νυχτερινό κέντρο, τονίζοντας ότι η συνεργασία είχε συμφωνηθεί εγγράφως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

«Η συμφωνία ίσχυε έως τις 25 Ιουλίου 2026»

Σε ανάρτησή της στα social media, η Panik Records αναφέρει ότι η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με το Romeo είχε συμφωνηθεί εγγράφως για το διάστημα από τις 17 Απριλίου έως τις 25 Ιουλίου 2026.

Με τον τρόπο αυτό απορρίπτει ως ψευδείς τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας που θα διαρκούσε έως τον Ιανουάριο του 2027. Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ολοκληρώθηκε κανονικά, σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Panic Records αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής. Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».

Τέλος, επισημαίνεται ότι: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».