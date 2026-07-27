Ένας άνδρας κατέληξε ναυαγός για πάνω από έναν μήνα στον Ειρηνικό και επιβίωσε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να μην χάσει τα λογικά του εξαιτίας της απομόνωσης, άρχισε να μιλάει στο νερό και τον άνεμο.

Η απίθανη ιστορία αφορά τον 39χρονο Κάι Σάτο, που σάλπαρε από τα νησιά Καταλίνα στις 7 Ιουνίου, σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει το πρώτο του μοναχικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ωστόσο, το κατάρτι στο σκάφος του έσπασε τη δεύτερη εβδομάδα του ταξιδιού του και ξέμεινε από βενζίνη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στον ωκεανό.

Ο 39χρονος Κάι Σάτο

Χωρίς προμήθειες και καύσιμα για να επιστρέψει στην ακτή, ο 39χρονος άρχισε να επισκευάζει το σκάφος του και να ψαρεύει. Επιπλέον, χρησιμοποιούσε κουβάδες με θαλασσινό νερό και τους έδενε με πλαστικές σακούλες για να τους σφραγίσει, ώστε να συλλέξει τους υδρατμούς από τη συμπύκνωση για να έχει πόσιμο νερό.

«Έγλειφα τις σταγόνες για να επιβιώσω», είπε ο άνδρας, σύμφωνα με τη New York Post.

Ακόμη, ανέφερε ότι έκανε διαλογισμό και μιλούσε στο νερό, αλλά και τον άνεμο, τόσο για να αντλήσει ψυχική δύναμη, όσο και για να μη χάσει τα λογικά του, επειδή ήταν μόνος για καιρό.

Το σκάφος του 39χρονου

Τελικά, στον ορίζοντα εμφανίστηκε ένα πλοίο της εταιρείας Pasha Hawaii και διέσωσε τον ναυαγό, παραχωρώντας ένα δωμάτιο, ρούχα και άφθονο φαγητό.

«Έκλαιγα και ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Μου έφεραν φρούτα και νερό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί μαζί μου», είπε ο Σάτο ο οποίος πλέον φιλοξενείται σε έναν συγγενή του.