Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε δημοσιογράφος, γνωστός για την κριτική που ασκούσε στις τοπικές αρχές της πολιτείας Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις αρχές και την εισαγγελία, ο δημοσιογράφος δολοφονήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ενώ βρισκόταν μέσα σε εστιατόριο.

#Justicia 📰🔴|| Corporaciones de Seguridad de Oaxaca confirmaron que un ataque armado dejó muerto al periodista y columnista Alejandro Leyva Aguilar, ex director de CORTV, en el fraccionamiento Esmeralda de Etla.



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Ο Φρανσίσκο Αλεχάντρο Λέιβα Αγκιλάρ, πρώην διευθυντής τοπικού τηλεοπτικού σταθμού και πολιτικός χρονικογράφος σε ψηφιακές εκδόσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους κινούμενους με μοτοσικλέτα στην κοινότητα Σαν Πάμπλο Έτλα, διευκρίνισε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην εισαγγελία.

🛑 Familiares, amigos y vecinos, colocan flores, una cruz de cal, veladoras, y realizan un rezo en el lugar en que fue asesinado el periodista Alejandro Leyva Aguilar



📹 Juan Carlos Zavala pic.twitter.com/8S7M9ILL84 — El Universal Oaxaca (@ElUniversalOax) July 22, 2026

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), πρόκειται για τον έβδομο δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε στο Μεξικό μέσα στο 2026.

Ο κυβερνήτης στην Οαχάκα Σαλομόν Χάρα καταδίκασε μέσω X τη δολοφονία του δημοσιογράφου, «επικριτή» της κυβέρνησής του, τονίζοντας πως πάντα σεβόταν «το δικαίωμά του να αμφισβητεί» τους πολιτικούς και να «εκφράζεται ελεύθερα».

Δημοσιογράφος ειδικευμένος σε ζητήματα ασφαλείας δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικά)· και, στις αρχές Ιουλίου, η διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης που είχε απαχθεί στις αρχές Ιουνίου επιβεβαιώθηκε πως δολοφονήθηκε στη Βερακρούς (ανατολικά).

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη της χώρας ως μιας από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, πέραν εμπόλεμων ζωνών.

Κατά τους αριθμούς των RSF, το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι στη χώρα. Από το 1994, η οργάνωση καταμετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.