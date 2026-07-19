Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα στο Μπαχρέιν, που αποτελεί εδώ και ημέρες στόχο επιθέσεων από το Ιράν κατά γειτονικών χωρών, συμμάχων των ΗΠΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν. Οι πολίτες και κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση. Δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι ήχησαν σειρήνες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα.