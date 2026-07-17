Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της πόλης, Ολεξάντρ Φίλατοφ

«Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία. Δυστυχώς, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουμε μέχρι τώρα οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά», ανέφερε ο κ. Φίλατοφ μέσω Telegram.

16.07.26

🕯Entre los fallecidos en #Odesa se encuentra una mujer que, durante el ataque, estaba paseando por el parque con sus hijos. Los niños sobrevivieron.

Los ruZos asesinaron a 3 civiles y dejaron heridos a 8, entre ellas varios niños.#RussianWarCrimes #Ucrania #Ukraine pic.twitter.com/2DXlqpHGvS — Anfisa Motora (@AnfisaMotora) July 16, 2026

«Πολυκατοικίες, χώρος λατρείας, σχολείο, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Two people were killed and at least seven injured, including children, after a Russian missile strike hit Odesa, Ukraine.



Among the dead was a woman who was walking through a park with children when the missile struck. The children survived and are receiving medical care.



The… pic.twitter.com/CffCYWPTNs — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 16, 2026

«Ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκα που έκανε περίπατο σε πάρκο μαζί με τα παιδιά της τη στιγμή της επίθεσης. Τα παιδιά επέζησαν και δέχονται την απαραίτητη ιατρική βοήθεια», διευκρίνισε αργότερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

💔💔Odesa. Again. 😭😭😭😭



Another russian strike.

Another residential neighborhood.



People went to sleep at home.

Some will never wake up there again. pic.twitter.com/RMRyogM9Ti — Yuliia (@Frank810) July 16, 2026

Προχθές Τετάρτη η περιφέρεια της Οδησσού έγινε στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, σημαντικό ουκρανικό λιμάνι, σε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, ειδικά στην Αζοφική θάλασσα, μείωσαν τις εξαγωγές σιτηρών από αυτό κατά το ένα τρίτο, ανέφερε χθες η εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη δεδομένα της εταιρείας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.