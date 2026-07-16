Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε επιχείρηση αναχαίτισης ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισχυροί κρότοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ οφείλονται στις επιχειρήσεις αναχαίτισης των εναέριων απειλών από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας.

The Kuwaiti Army is responding to yet another incoming Iranian drone and missile attack. pic.twitter.com/BBmmcP4aqg — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή θύματα, ενώ οι εξελίξεις καταγράφονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Κυκλοφορεί βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις συνέπειες ιρανικής πυραυλικής και μη επανδρωμένης επίθεσης σε φερόμενη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Ουμ Κασρ, στα σύνορα Ιράκ και Κουβέιτ.

Purported video, not independently verified, appears to show the aftermath of an Iranian missile and drone attack on a reported U.S. military installation near Umm Qasr along the Iraq–Kuwait border. pic.twitter.com/v4D0WikKPN — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Επίθεση και στο Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες συναγερμού, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να μεταβούν άμεσα σε ασφαλείς χώρους.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη σε αεροπορική βάση του Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «σε απάντηση στην εχθρική ενέργεια του αντιπάλου να πλήξει αστικές υποδομές και αθώους ανθρώπους».