Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/7) στο BLE Azure, στον Άλιμο, παρουσία εκπροσώπων όλων των ομάδων και φορέων του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πρώτος μίλησε ο νέος πρόεδρος της Super League και μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ανέφερε ότι βασικές προτεραιότητες της διοργανώτριας αρχής είναι η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και η διεκδίκηση μεγαλύτερων εσόδων από το στοίχημα για τις ομάδες.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Να ευχηθώ να έχουμε καλή σεζόν. Θα σας πω, επειδή είναι η πρώτη μέρα που είμαι πρόεδρος, δύο λόγια για το τι σκοπεύω να κάνω. Ο βασικός στόχος είναι η κεντρική διαχείριση. Έχουμε συγκεκριμένες σκέψεις και ιδέες για το πώς θα την προωθήσουμε και πώς θα εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα.

Όταν είχαμε πάει στην κυβέρνηση για να ζητήσουμε περισσότερα έσοδα από το στοίχημα, μας είχαν πει ότι το ποσό θα αυξάνεται ανάλογα με την άνοδο του τζίρου. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έσοδα και για τη Β’ Εθνική, γιατί οι ομάδες που υποβιβάζονται αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

Θα επιδιώξουμε οι ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες και οικονομικά ισχυρές, ώστε να ανέβει συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου».