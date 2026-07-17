Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη σκληρή δεξιά και έχει τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προτίθεται να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας του στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν την Πέμπτη οι υπηρεσίες του.

Ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο διέκοψε το 2024 τις σχέσεις με το Ισραήλ, μέχρι τότε σημαντικό σύμμαχο της Κολομβίας ιδίως στο πεδίο της ασφάλειας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Είχε επίσης αναστείλει στρατηγικής σημασίας εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ, ιδίως τις εξαγωγές άνθρακα και τις αγορές όπλων.

Ο κ. δε λα Εσπριέγια, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στις 7 Αυγούστου, εννοεί να αποκαταστήσει τις διμερείς διπλωματικές σχέσεις την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Το Ισραήλ κατέλαβε την ανατολική Ιερουσαλήμ το 1967, κατά τη διάρκεια του πολέμου των Έξι Ημερών, προτού την προσαρτήσει και την ανακηρύξει αιώνια και αδιαίρετη πρωτεύουσά του. Αλλά η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την προσάρτηση και θεωρεί την ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου ο πληθυσμός είναι κατά πλειονότητα παλαιστινιακός, κατεχόμενο έδαφος.

Οι περισσότερες χώρες του κόσμου διατηρούν τις διπλωματικές αντιπροσωπείες τους στο Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητεία του, τον Δεκέμβριο του 2017, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διέταξε να μεταφερθεί η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και αναγνώρισε την ιερή για τρεις θρησκείες πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ερχόμενος σε πλήρη ρήξη με την ιστορική ουδετερότητα της διεθνούς κοινότητας ως προς το ζήτημα.

Η επόμενη κυβέρνηση της Κολομβίας θα προχωρήσει «στο άνοιγμα πρεσβείας της Κολομβίας στην Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο επικοινωνίας του κ. δε λα Εσπριέγια. «Οι ιστορικές σχέσεις που διέκοψε μονομερώς η κυβέρνηση Πέτρο θα ενισχυθούν εκ νέου», τόνισε ακόμα.

«Εσύ, Αμπελάρδο, γίνεσαι (…) συνεργός σε γενοκτονία κι οι συνεργάτες σου έχουν στα χέρια τους αίμα αθώων», ήταν η αντίδραση του κ. Πέτρο μέσω X.

Προχθές Τετάρτη, ο επόμενος υπουργός Εξωτερικών της χώρας που έχει ονομαστεί από τον εκλεγμένο πρόεδρο, ο Ομάρ Μπούλα, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον ισραηλινό ΥΠΕΞ Γεδεών Σάαρ.

Συμφώνησαν σε «οδικό χάρτη» για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και την κατάργηση των θεωρήσεων διαβατηρίων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του εκλεγμένου προέδρου.

Ακόμη, συμφωνήθηκε ότι η Κολομβία θα αποσύρει την υποστήριξή της στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά το κείμενο.