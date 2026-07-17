Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Κατάρ απέστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, καλώντας τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα.