Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters.
Την ίδια στιγμή, οι αρχές του Κατάρ απέστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, καλώντας τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα.
Footage shows the moment a U.S. Patriot air defense missiles succesfully intercepted an Iranian ballistic missile over Doha, Qatar.— MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 17, 2026
Multiple explosions are being heard. pic.twitter.com/IH0IamLTGC