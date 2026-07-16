Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, στην Αττική, στην Κρήτη και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στο «πορτοκαλί» βρίσκονται:

ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής,

ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης,

η Λέσβος,

η Χίος,

η Σάμος και η Ικαρία,

η Εύβοια,

η Κορινθία.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι δήμοι των παραπάνω περιοχών έχουν ενημερωθεί, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν νέες εστίες πυρκαγιάς.

Αυξάνονται οι περιπολίες – Σε μερική επιφυλακή οι πυροσβέστες

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει στο δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης.

Αυξημένη θα είναι και η παρουσία πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο.

Παράλληλα, το προσωπικό των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

«Μπλόκο» σε οχήματα και εκδρομείς σε δάση

Σε εφαρμογή παραμένει και το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τις κατά τόπους απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή και ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, πρέπει να αποφεύγονται:

το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση δισκοπρίονων, συσκευών συγκόλλησης και άλλων μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες,

οι υπαίθριες ψησταριές,

το κάπνισμα μελισσών,

η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική στον αριθμό 199, δίνοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ίδιους ή να δυσχεράνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.