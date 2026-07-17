Τα φάρμακα GLP-1 εμφανίστηκαν ως θεραπείες για τον διαβήτη, όμως τα τελευταία χρόνια έγιναν ευρέως γνωστά καθώς εξελίχθηκαν σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες φαρμακευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και γενικά της απώλειας βάρους.

Για πολλούς ανθρώπους, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν πως η έναρξη μιας τέτοιας θεραπείας δεν αποτελεί μια απλή ή προσωρινή απόφαση.

Πριν πάρετε την πρώτη δόση, όπως επισημαίνουν γιατροί στο Yahoo Health, είναι σημαντικό να εξετάσετε εάν το φάρμακο είναι κατάλληλο για την κατάσταση της υγείας σας, να γνωρίζετε τις πιθανές παρενέργειες και να κατανοήσετε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για μια αποτελεσματική αλλά μακροχρόνια θεραπεία.

Πότε θεωρείται κατάλληλη η θεραπεία με GLP-1

Το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι εάν ένα φάρμακο GLP-1 ενδείκνυται πραγματικά για εσάς από ιατρική άποψη. Οι συγκεκριμένες θεραπείες προορίζονται κατά κανόνα για ενήλικες με παχυσαρκία, δηλαδή με δείκτη μάζας σώματος 30 ή μεγαλύτερο, καθώς και για υπέρβαρους ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος 27 ή μεγαλύτερο, όταν συνυπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με το βάρος.

Τέτοια προβλήματα μπορεί να είναι:

η υψηλή αρτηριακή πίεση,

ο διαβήτης τύπου 2,

η υψηλή χοληστερόλη,

ο προδιαβήτης,

η καρδιαγγειακή νόσος

Ορισμένα από αυτά τα φάρμακα έχουν εγκριθεί και για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η σεμαγλουτίδη έχει λάβει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ορισμένων χωρών για τη μείωση του κινδύνου εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακού θανάτου σε ενήλικες με καρδιαγγειακή νόσο και παχυσαρκία ή αυξημένο σωματικό βάρος. Το όφελος αυτό καταγράφηκε και σε μεγάλη επιστημονική μελέτη στις ΗΠΑ.

Η θεραπεία ενδέχεται να μην αποτελεί την καλύτερη επιλογή για ανθρώπους που είναι μόνο λίγο υπέρβαροι και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας σχετιζόμενο με το βάρος. Το ίδιο ισχύει για όσους δεν είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν μακροχρόνια θεραπεία ή έχουν άλλες παθήσεις που καθιστούν τα φάρμακα αυτά μη ασφαλή.

Σε κάθε περίπτωση, πριν προχωρήσετε, είναι απαραίτητο να συζητήσετε με τον γιατρό σας. Εκείνος μπορεί να αξιολογήσει εάν το βάρος ή ο μεταβολισμός σας συνδέεται με κάποιο ιατρικό πρόβλημα και εάν θα πρέπει να προηγηθούν ή να εφαρμοστούν παράλληλα αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Ποιοι δεν πρέπει να λαμβάνουν GLP-1

Τα φάρμακα GLP-1 δεν πρέπει να λαμβάνονται από ανθρώπους που έχουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς. Αντενδείκνυνται επίσης σε περιπτώσεις:

συνδρόμου πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2, γνωστού ως MEN2,

σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στο συγκεκριμένο φάρμακο,

εγκυμοσύνης,

θηλασμού

Η προειδοποίηση σχετικά με τον θυρεοειδή περιλαμβάνεται στην αυστηρότερη κατηγορία προειδοποιήσεων. Αφορά συγκεκριμένα το μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς και το σύνδρομο MEN2 και βασίζεται κυρίως σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε τρωκτικά. Δεν αφορά τις συνηθισμένες παθήσεις του θυρεοειδούς.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε ανθρώπους με προβλήματα στα νεφρά. Ορισμένα φάρμακα GLP-1 ενδέχεται να μην είναι ασφαλή σε περιπτώσεις σοβαρής νεφρικής νόσου ή νεφρικής ανεπάρκειας. Εάν αντιμετωπίζετε νεφρικό πρόβλημα, θα πρέπει να συζητήσετε με τον γιατρό σας κατά πόσο η συγκεκριμένη θεραπεία είναι κατάλληλη για εσάς.

Το ιατρικό ιστορικό που πρέπει να γνωρίζει ο γιατρός σας

Πριν από την πρώτη δόση, είναι σημαντικό να ενημερώσετε αναλυτικά τον γιατρό σας για το ιατρικό ιστορικό σας. Θα πρέπει να αναφέρετε εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν:

παγκρεατίτιδα,

γαστροπάρεση ή καθυστερημένη κένωση του στομάχου,

βαριατρική επέμβαση ή άλλη χειρουργική επέμβαση στο στομάχι,

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ή άλλη διαβητική πάθηση των ματιών,

προβλήματα στη χοληδόχο κύστη,

πέτρες στη χολή.

Εξίσου σημαντικό είναι να παρουσιάσετε στον γιατρό σας έναν πλήρη κατάλογο των φαρμάκων που λαμβάνετε. Η ινσουλίνη και οι σουλφονυλουρίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας όταν συνδυάζονται με GLP-1. Οι αναστολείς DPP-4 συνήθως διακόπτονται όταν ξεκινά μια θεραπεία με GLP-1.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρετε όλα τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα και χρειάζεται να απορροφηθούν γρήγορα. Τα GLP-1 επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και, επομένως, μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο απορροφώνται και δρουν άλλα φάρμακα. Για λόγους ασφάλειας, ο γιατρός ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσει τις δόσεις ή το πρόγραμμα της υπόλοιπης φαρμακευτικής αγωγής σας.

Τι συμβαίνει όταν διακόπτεται η θεραπεία

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που συχνά παραβλέπεται είναι το τι συμβαίνει όταν σταματήσει κάποιος να λαμβάνει το φάρμακο. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ανακτούν μεγάλο μέρος του βάρους που έχασαν μετά τη διακοπή μιας θεραπείας GLP-1.

Παράλληλα, μετά τη διακοπή της θεραπείας με GLP-1, τα επίπεδα σακχάρου, η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη μπορεί να αρχίσουν να αυξάνονται ξανά.

Στην επέκταση της μελέτης STEP 1, οι συμμετέχοντες ανέκτησαν περίπου τα δύο τρίτα του βάρους που είχαν χάσει μέσα στον πρώτο χρόνο μετά τη διακοπή της σεμαγλουτίδης. Οι περισσότερες βελτιώσεις στους καρδιομεταβολικούς δείκτες υποχώρησαν επίσης και πλησίασαν στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από τη θεραπεία. Μια ευρύτερη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα, καταγράφοντας επαναπρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή των φαρμάκων.

Τα GLP-1 αντιμετωπίζονται συχνά ως μακροχρόνιες θεραπείες για χρόνιες παθήσεις. Επομένως, πριν ξεκινήσετε, χρειάζεται να εξετάσετε εάν είστε έτοιμοι να δεσμευτείτε σε μια θεραπεία μεγάλης διάρκειας, σε συνδυασμό με βιώσιμες αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η περίοδος χρήσης GLP-1 θα πρέπει να αξιοποιείται ως μια περίοδος αναπροσαρμογής των συνηθειών, με περισσότερη άσκηση και καλύτερες διατροφικές επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα να μην επιστρέψει κάποιος στην προηγούμενη κατάσταση.

Τι να περιμένετε κατά τις πρώτες εβδομάδες χρήσης GLP-1

Οι πρώτες εβδομάδες της θεραπείας μπορεί να συνοδεύονται από ενοχλήσεις, κυρίως από το γαστρεντερικό σύστημα. Οι παρενέργειες εμφανίζονται συχνότερα στην αρχή και κατά την περίοδο αύξησης της δόσης. Μπορεί να αισθανθείτε ήπια ναυτία, η οποία συνήθως υποχωρεί σταδιακά. Είναι επίσης πιθανό να παρατηρήσετε ότι πεινάτε λιγότερο, χορταίνετε γρηγορότερα και αρχίζετε να χάνετε βάρος.

Η δόση δεν αυξάνεται συνήθως απότομα. Αυξάνεται σταδιακά σε διάστημα αρκετών μηνών, μέχρι να φτάσετε στη δόση-στόχο που έχει ορίσει ο γιατρός σας.

Για να περιοριστούν οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις, οι γιατροί συνιστούν:

να καταναλώνετε μικρότερα γεύματα,

να περιορίζετε τα τρόφιμα με πολλά λιπαρά,

να λαμβάνετε αρκετές φυτικές ίνες,

να πίνετε άφθονο νερό.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες

Ορισμένες παρενέργειες θεωρούνται συνηθισμένες και τείνουν να περιορίζονται καθώς ο οργανισμός προσαρμόζεται στη θεραπεία.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

η ναυτία,

η διάρροια,

η δυσκοιλιότητα,

ο έμετος,

οι ενοχλήσεις στο στομάχι,

ο ήπιος πόνος ή ερεθισμός στο σημείο της ένεσης,

μια μικρή αύξηση των καρδιακών παλμών.

Παρότι αυτές οι παρενέργειες είναι συχνές, θα πρέπει να ενημερώνετε τον γιατρό σας εάν είναι έντονες, επιμένουν ή επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητά σας.

Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση

Ορισμένα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ένδειξη σοβαρότερου προβλήματος και δεν πρέπει να αγνοούνται. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε:

έντονο ή επίμονο πόνο στο στομάχι,

πόνο στην επάνω δεξιά πλευρά της κοιλιάς, ιδιαίτερα μετά την κατανάλωση λιπαρών τροφών,

σημάδια αφυδάτωσης, όπως ζάλη ή πολύ σκούρα ούρα,

συμπτώματα υπογλυκαιμίας, όπως τρέμουλο, σύγχυση ή αποπροσανατολισμό,

αλλαγές στην όραση,

σημάδια αλλεργικής αντίδρασης,

αρνητικές αλλαγές στην ψυχολογία

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να σχετίζονται με πιο σοβαρές επιπλοκές και απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Μακροχρόνια θεραπεία και όχι προσωρινή λύση

Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα GLP-1 λειτουργούν καλύτερα ως μακροχρόνια θεραπεία και όχι ως μια προσωρινή λύση λίγων μηνών. Η παχυσαρκία θεωρείται χρόνια νόσος, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, και συχνά απαιτεί συνεχή θεραπευτική αντιμετώπιση προκειμένου να διατηρηθούν τα αποτελέσματα.

Πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να καταρτίσετε μαζί με τον γιατρό σας ένα μακροπρόθεσμο θεραπευτικό πλάνο. Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασιστεί στο μέλλον εάν θα συνεχίσετε τη θεραπεία, εάν θα μειωθεί η δόση ή εάν θα προχωρήσει η διακοπή του GLP-1.

Η έναρξη θεραπείας με GLP-1 δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας γρήγορος τρόπος απώλειας μερικών κιλών. Η καλύτερη προσέγγιση είναι εκείνη που συνδυάζει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή με βιώσιμες αλλαγές στη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις καθημερινές συνήθειες.