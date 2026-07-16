

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε το «πράσινο φως» για την πώληση στην Ελλάδα συστημάτων Switchblade 300 Block 20 μέσω του προγράμματος διακρατικών στρατιωτικών προμηθειών (FMS), σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η Ελλάδα έχει καταρτίσει δεκαετές εξοπλιστικό πρόγραμμα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια έως και 40 μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τριών φρεγατών από τη Γαλλία.

Τα Switchblade, που κατασκευάζονται από την αμερικανική εταιρεία AeroVironment, είναι περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions), τα οποία κατευθύνονται προς τον στόχο και εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση. Έγιναν ιδιαίτερα γνωστά μετά τη χρήση τους από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατευμάτων.

«Έχουμε επιλέξει τον τύπο Switchblade από τις ΗΠΑ», δήλωσε στο Reuters Έλληνας αξιωματούχος με γνώση της υπόθεσης, χωρίς να αποκαλύψει τον αριθμό των συστημάτων που σχεδιάζει να αποκτήσει η Αθήνα.

Δεύτερη πηγή ανέφερε ότι το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στα 75,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εξήγησε πως οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν εγκρίνει δύο εκδόσεις των Switchblade, με επιχειρησιακή εμβέλεια έως 20 και έως 40 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να ενισχύσει το υφιστάμενο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας και να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τους αντιαρματικούς πυραύλους Spike που η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να προμηθευτεί από το Ισραήλ και σχεδιάζει να αναπτύξει στα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων drones και αντι-drone τεχνολογίας.

Η Ελλάδα και η Τουρκία, παρότι είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, εξακολουθούν να διαφωνούν σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, οι ενεργειακοί πόροι, οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο και το Κυπριακό.

Η προμήθεια των Switchblade θα πρέπει να λάβει και την τελική έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ).