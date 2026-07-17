Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση καλούνται να την ελέγξουν ξανά πριν λήξει η προθεσμία, καθώς ένα λάθος ή μια παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετο φόρο, τόκους και πρόστιμα που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50% του φόρου που θα προκύψει μετά τον έλεγχο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τον νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή έχουν συμπληρώσει λανθασμένα στοιχεία δύσκολα θα περάσουν απαρατήρητοι, καθώς η φορολογική διοίκηση διασταυρώνει πλέον αυτόματα στοιχεία από δεκάδες διαφορετικές πηγές.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων λήγει στις 24 Ιουλίου, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες με απλογραφικά βιβλία παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου. Μέχρι τότε, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Τα λάθη που εντοπίζονται συχνότερα

Οι περισσότερες ανακριβείς δηλώσεις δεν αφορούν απαραίτητα περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Συχνά προκύπτουν από λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων.

Ανάμεσα στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι:

εισοδήματα από περιστασιακή εργασία που δεν δηλώθηκαν,

αναδρομικές αποδοχές,

εισοδήματα από ενοίκια ή βραχυχρόνιες μισθώσεις,

επιδόματα ή αποζημιώσεις που δεν μεταφέρθηκαν σωστά,

λανθασμένη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αποδείξεων,

ανακριβή στοιχεία για κατοικίες ή αυτοκίνητα που επηρεάζουν τα τεκμήρια.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα λάθη δεν οφείλονται αποκλειστικά στον φορολογούμενο, αλλά σε λανθασμένη μεταφορά στοιχείων που έχουν αποστείλει εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες.

Πώς υπολογίζονται τα πρόστιμα

Το ύψος του προστίμου εξαρτάται από τη διαφορά φόρου που θα διαπιστώσει η ΑΑΔΕ. Όταν η διαφορά είναι από 5% έως 20%, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% της επιπλέον φορολογικής επιβάρυνσης. Αν η απόκλιση κυμαίνεται από 20% έως 50%, το πρόστιμο αυξάνεται στο 25%.

Όταν όμως η διαφορά ξεπερνά το 50% του φόρου που είχε αρχικά δηλωθεί, τότε το πρόστιμο εκτοξεύεται στο 50% του επιπλέον φόρου που θα καταλογιστεί.

Στα ποσά αυτά προστίθενται και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη συνολική επιβάρυνση.

Οι έλεγχοι γίνονται πλέον ψηφιακά

Τα τελευταία χρόνια η ΑΑΔΕ έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Τα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι συγκρίνονται με πληροφορίες που αποστέλλονται από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, συμβολαιογράφους και άλλους φορείς.

Παράλληλα, αξιοποιούνται τα δεδομένα του myDATA, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με άλλες χώρες για εισοδήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες να εντοπιστεί μια ανακρίβεια είναι σήμερα πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι φοροτεχνικοί συμβουλεύουν όσους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους να αφιερώσουν λίγο χρόνο για έναν τελευταίο έλεγχο πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Εάν εντοπιστεί κάποιο λάθος, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αποτελεί την ασφαλέστερη λύση, καθώς μπορεί να αποτρέψει σημαντικές επιβαρύνσεις και μια χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου.

Η εμπειρία δείχνει ότι κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμενοι διορθώνουν τις δηλώσεις τους λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία, είτε επειδή εντόπισαν μόνοι τους κάποιο λάθος είτε επειδή ενημερώθηκαν για νέα στοιχεία που ενσωματώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Με τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να γίνονται πλέον ολοένα και πιο στοχευμένες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έγκαιρη διόρθωση μιας δήλωσης μπορεί να αποδειχθεί πολύ φθηνότερη από την αναμονή του ελέγχου και του εκκαθαριστικού που θα ακολουθήσει.