Την πόρτα της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης – που έχει αναλάβει την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με τραγικό αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα – θα περάσει σήμερα Παρασκευή 17/07 ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη (16/7) και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε την Τετάρτη (15/7) ο 24χρονος, όσο και οι διευκρινιστικές απαντήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια, οδήγησαν στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης του 25χρονου, που είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου, σε αντίθεση με τον 24χρονο, που δηλώνει πως δεν έχει σχέση με τον χώρο, αλλά είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στην Αστρονομία και την Κβαντική Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews ο 24χρονος φέρεται πως παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος – που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο – στον 25χρονο το βράδυ της 26ης Ιουνίου, ημέρα και ο ίδιος πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του.

Το τετ α τετ στην καφετέρια

Ο 24χρονος και ο 25χρονος φέρονται να βρέθηκαν σε ένα καφέ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να του παρέδωσε τα κλειδιά, μετά από αίτημα του 25χρονου, προκειμένου να μείνει κάποιος φίλος του. Ο 24χρονος, γνωρίζοντας τον 25χρονο πολλά χρόνια, τον εμπιστεύτηκε, χωρίς να κάνει παραπάνω ερωτήσεις κι εκείνος με τη σειρά του φαίνεται να είναι αυτός που τα παρέδωσε στον 29χρονο.

Οι Αρχές αφού προχώρησαν στη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο διαμέρισμά του, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από όπου συλλέχθηκαν στοιχεία, τα οποία ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και στόχος είναι να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση.

Παράλληλα οι Αρχές έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον φυσικό αυτουργό, ο οποίος εικάζεται από τους αστυνομικούς ότι καθοδήγησε τους κατηγορουμένους.