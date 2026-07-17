Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε το διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό αναφερόμενος στη θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ανακτήσει το κύρος και την ισχύ τους.

«Όλος ο κόσμος γελούσε με τη χώρα μας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αλλάξει αισθητά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το κόστος των φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί σημαντικά, κάνοντας λόγο για θεαματική πτώση των τιμών.

«Οι τιμές των φαρμάκων μειώνονται κατά 70%, 80% και ακόμη και 90%», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σημειώνουν σημαντική πρόοδο στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά του Ιράν.

Trump:



We are winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. pic.twitter.com/tA0dkDc8ez — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

«Κερδίζουμε κατά κράτος στο Ιράν και πολύ, πολύ σύντομα θα δείτε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι εννοούσε.

Ισχυρισμοί για κινεζική πρόσβαση σε στοιχεία Αμερικανών ψηφοφόρων

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση σε τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων Αμερικανών ψηφοφόρων, επαναφέροντας τους ισχυρισμούς του περί σοβαρών κενών στην ασφάλεια του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ.

Trump:



China acquired 220 million U.S. voter files. pic.twitter.com/pQYGFnWn9a — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

«Η Κίνα απέκτησε 220 εκατομμύρια αρχεία Αμερικανών ψηφοφόρων», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «δεδομένα δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων σε 18 πολιτείες αγοράστηκαν, εκλάπησαν ή παραβιάστηκαν από την Κίνα», χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

Κατηγορίες Τραμπ κατά της Κίνας για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι επιχείρησε να επηρεάσει τόσο τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 όσο και τις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Πεκίνο επιδίωξε να πλήξει τη δημόσια εικόνα του.

«Στα μέσα του 2018, η Κίνα εργαζόταν για να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και, αργότερα, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «η Κίνα προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο πρόεδρός σας δεν ήταν και τόσο καλός, ενώ ο πρόεδρός σας έκανε εξαιρετική δουλειά».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι το Πεκίνο εντόπισε Αμερικανούς δημοσιογράφους που δημοσίευαν επικριτικά ρεπορτάζ σε βάρος του και τους χρηματοδότησε, προκειμένου να εντείνουν την αρνητική κάλυψη.

«Η Κίνα εντόπισε Αμερικανούς δημοσιογράφους που έγραφαν αρνητικά για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τους κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά για να γράψουν ακόμη περισσότερα αρνητικά άρθρα για τον πρόεδρο», υποστήριξε.

Trump:



China identified U.S. journalists who reported negatively on the U.S. president and paid them large sums of money to write more negative articles about the president. pic.twitter.com/2sH77us4QD — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η κινεζική κυβέρνηση επιθυμούσε την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, αποδίδοντας το γεγονός στους δασμούς που είχε επιβάλει στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Η κινεζική κυβέρνηση ήθελε να χάσω τις εκλογές του 2020 επειδή της επέβαλα δασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας από τις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφοριών και τις διωκτικές αρχές των ΗΠΑ σχετικά με πληροφορίες που, όπως υποστήριξε, αποκρύφθηκαν από το κοινό.

«Σήμερα ζητώ από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και τη CIA να ερευνήσουν πώς και γιατί αποκρύφθηκαν τόσο κρίσιμες πληροφορίες, να απομακρύνουν όσους συμμετείχαν στη συγκάλυψη και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να ασκήσουν ποινικές διώξεις σε βάρος των υπευθύνων», ανέφερε.

Trump:



Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate,… pic.twitter.com/H6zKxYF7Vo — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Παράλληλα, υποστήριξε ότι βασικοί αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών διαθέτουν τις δυνατότητες να παρέμβουν στις αμερικανικές εκλογικές υποδομές.

«Οι αντίπαλοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, έχουν τη δυνατότητα να παραβιάσουν τις εκλογικές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

Ο Τραμπ επανέφερε ακόμη τους ισχυρισμούς του περί πιθανής αλλοίωσης εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας, επικαλούμενος έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποχαρακτηρίζονται.

«Πολλοί αναρωτήθηκαν αν ήταν πραγματικά δυνατό να χειραγωγηθούν οι καταμετρήσεις ψήφων ή να αλλάξουν τα εκλογικά αποτελέσματα μέσω αυτών των απαράδεκτων μηχανημάτων. Σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα έγγραφα που δείχνουν ότι η CIA είχε στην κατοχή της πληροφορίες για συγκεκριμένο σχέδιο αλλοίωσης των αποτελεσμάτων υπέρ του διεφθαρμένου καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα, και αυτό ακριβώς συνέβη», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αρχές εντόπισαν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

«Εντόπισαν περίπου 278.000 μη πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι για να ψηφίζουν στις ομοσπονδιακές εκλογές», ανέφερε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Κίνα εξαπέλυσε, κατά την προεκλογική περίοδο του 2020, τη μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των εκλογών του 2020, η Κίνα πραγματοποίησε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump:



Starting during the 2020 election cycle, China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. pic.twitter.com/CH8log2Vz1 — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Αποχαρακτηρισμός κρίσιμων πληροφοριών για το εκλογικό σύστημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την άμεση δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων στοιχείων, τα οποία, όπως υποστήριξε, αποκαλύπτουν σοβαρά κενά ασφαλείας στις εκλογικές υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ανακοινώνω τον άμεσο αποχαρακτηρισμό και τη δημοσιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν σοκαριστικές ευπάθειες στις εκλογικές μας υποδομές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τι περιλαμβάνουν τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δημοσιοποιήσε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνουν στοιχεία που φέρεται να αποδεικνύουν ότι η Κίνα απέκτησε το 2020 αρχεία περίπου 220 εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, αριθμό που, όπως υποστήριξε, αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ.

Securing our elections is vital to preserving trust in American democracy.



Post-2020 concerns led to thorough examinations of voting systems, security, and registrations. Key documents and reports available below.



➡️ https://t.co/xmk4kl5vRc pic.twitter.com/r4m52tefXO — The White House (@WhiteHouse) July 17, 2026

«Ήταν ένας εφιάλτης για την ασφάλεια της εκλογικής αναμέτρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, τα συγκεκριμένα αρχεία περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Υποστήριξε ακόμη ότι οι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πως το Πεκίνο ανέθεσε τη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων αυτών σε ειδική μονάδα συλλογής και εκμετάλλευσης πληροφοριών.

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που διαθέτουμε εκθέτει επικίνδυνα και πραγματικά εκθέτει σε επίπεδα που δεν θεωρούσαμε ποτέ πιθανά σε επιθέσεις χάκερ», τόνισε.

Κατηγορίες για συγκάλυψη πληροφοριών

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι στελέχη του λεγόμενου «βαθέος κράτους» επιχείρησαν να αποκρύψουν ή να υποβαθμίσουν πληροφορίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούσαν την έκταση της φερόμενης κινεζικής παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές.

«Κρύβοντάς το τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τον αμερικανικό λαό με τρόπο που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες άρχισαν να μαθαίνουν για την παραβίαση των αρχείων εγγραφής ψηφοφόρων το 2020», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίθεση στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που δεν μεταδίδουν το διάγγελμά του δεν θα πρέπει να διατηρούν την άδεια λειτουργίας τους.

«Τα τηλεοπτικά δίκτυα που δεν μεταδίδουν αυτή την ομιλία θα πρέπει να χάσουν τις άδειες λειτουργίας τους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ομιλία ξεκίνησε στις 04:00 ώρα Ελλάδας (21:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) και κράτησε 25 λέπτα.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του εκλογικού συστήματος, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ενδέχεται να αναφερθεί σε πληροφορίες που αφορούν ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές του 2020. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να απευθύνει νέο μήνυμα για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί σημαντικά τις τελευταίες ώρες.

Η αποψινή ομιλία πραγματοποιείται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το ABC και το NBC, αποφάσισαν να μην τη μεταδώσουν από τα βασικά τους κανάλια, επιλέγοντας μόνο τις διαδικτυακές πλατφόρμες τους, ενώ Δημοκρατικοί πολιτικοί έχουν εκφράσει φόβους ότι ο πρόεδρος ενδέχεται να επαναλάβει ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020.