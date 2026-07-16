Στις 17 Ιουλίου 2014, η πτήση MH17 της Malaysia Airlines καταρρίφθηκε πάνω από την εμπόλεμη ανατολική Ουκρανία. Το Boeing 777 εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ–Κουάλα Λουμπούρ όταν χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο. Και οι 298 άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν.

Στην πτήση βρίσκονταν 283 επιβάτες και 15 μέλη πληρώματος. Ανάμεσα στα θύματα ήταν 196 Ολλανδοί πολίτες, ενώ συνολικά οι νεκροί προέρχονταν από 17 χώρες. Ογδόντα από τα θύματα ήταν παιδιά.

Το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 10.000 μέτρων, πάνω από την περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη συγκρούσεις μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών. Τα συντρίμμια και οι σοροί διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση κοντά στα χωριά Χράμποβε και Πετροπαβλίβκα.

Η έρευνα του ολλανδικού Συμβουλίου Ασφάλειας κατέληξε ότι το αεροσκάφος διαλύθηκε στον αέρα μετά την έκρηξη πολεμικής κεφαλής δίπλα στο πιλοτήριο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, επρόκειτο για πύραυλο της σειράς 9M38, ο οποίος εκτοξεύεται από αντιαεροπορικό σύστημα Buk.

Η διεθνής Κοινή Ομάδα Έρευνας, στην οποία συμμετείχαν η Ολλανδία, η Αυστραλία, η Μαλαισία, το Βέλγιο και η Ουκρανία, υποστήριξε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από περιοχή που ελεγχόταν από φιλορώσους αυτονομιστές. Οι ερευνητές συνέδεσαν το σύστημα Buk με την 53η Αντιαεροπορική Ταξιαρχία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, με έδρα το Κουρσκ.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για την κατάρριψη και έχει αμφισβητήσει τα πορίσματα των διεθνών ερευνών.

Τον Νοέμβριο του 2022, δικαστήριο της Χάγης έκρινε ενόχους τρεις άνδρες —δύο Ρώσους και έναν Ουκρανό— για τη συμμετοχή τους στην κατάρριψη και τους καταδίκασε ερήμην σε ισόβια κάθειρξη. Ένας τέταρτος κατηγορούμενος αθωώθηκε. Οι καταδικασθέντες δεν έχουν συλληφθεί.

Το 2025, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η Ρωσία φέρει ευθύνη για την κατάρριψη και τον θάνατο των επιβαινόντων. Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η άρνηση εμπλοκής και η παρεμπόδιση της έρευνας επιβάρυναν τον πόνο των συγγενών των θυμάτων.

Η τραγωδία της MH17 αποτέλεσε μία από τις πιο πολύνεκρες καταρρίψεις πολιτικού αεροσκάφους.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

180: Δώδεκα άνθρωποι εκτελούνται εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης στη Βόρεια Αφρική, στη Νουμιδία. Πρόκειται για την αρχαιότερη καταγεγραμμένη μνεία χριστιανών μαρτύρων στην περιοχή, γεγονός που τεκμηριώνει την πρώιμη εξάπλωση του Χριστιανισμού.

1789: Η Γαλλία υιοθετεί την τρίχρωμη σημαία – μπλε, λευκή και κόκκινη – που θα γίνει διαχρονικό σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης και του σύγχρονου γαλλικού κράτους.

1815: Ο Μέγας Ναπολέων παραδίδεται στις βρετανικές δυνάμεις στο λιμάνι του Ροσφόρ, μετά την οριστική ήττα του στη μάχη του Βατερλό. Η παράδοση αυτή σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της ναπολεόντειας κυριαρχίας στην Ευρώπη και την κατάρρευση των φιλοδοξιών του για ευρωπαϊκή ηγεμονία.

1824: Με εισήγηση του Ρόδιου Αρχιγραμματέα της Ελληνικής Προσωρινής Διοίκησης, συγκροτείται ο πρώτος τακτικός ελληνικός στρατός, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας σε μια πιο οργανωμένη και συντονισμένη φάση.

1912: Οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των οθωμανικών αρχών και ανακηρύσσουν την «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας», εγκαθιδρύοντας προσωρινή διοίκηση. Η αυτονομία αυτή διαρκεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, όταν άγημα του Ελληνικού Στόλου αποβιβάζεται στο νησί και η Ικαρία ενώνεται επισήμως με την Ελλάδα. Το γεγονός συμβολίζει το πνεύμα αντίστασης και την προσήλωση των Ικαρίων στην ελληνική ανεξαρτησία, προσφέροντας σημαντική ώθηση στον εθνικό αγώνα για απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών από την οθωμανική κυριαρχία.

1913: Συνέρχεται στο Βουκουρέστι η διάσκεψη ειρήνης για τον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που θα εξασφαλίσει σημαντικά εδαφικά κέρδη με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου.

1918: Εκτελείται από τους μπολσεβίκους στο Γεκατερίνμπουργκ η αυτοκρατορική οικογένεια των Ρομανόφ – ο Τσάρος Νικόλαος Β’, η σύζυγός του Αλεξάνδρα, τα παιδιά τους και οι υπηρέτες τους – σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της δυναστείας των Ρομανόφ και της μοναρχίας στη Ρωσία. Η εκτέλεση αυτή επισφραγίζει τη βίαιη εδραίωση του μπολσεβικικού καθεστώτος και την αρχή μιας νέας εποχής για τη Ρωσία και την Ευρώπη.

1936: Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της πρόσφατα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης, ξεκινά ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Η σύγκρουση θα διαρκέσει έως το 1939 και θα έχει πάνω από 500.000 νεκρούς, οδηγώντας σε μακρά δικτατορία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Γουίνστον Τσόρτσιλ, αριστερά, μαζί με τον διοικητή Τόμσον, τον στρατάρχη Μπέρναρντ Μοντγκόμερι και τη νεαρή διοικητή Μαίρη Τσόρτσιλ, κατά την άφιξή τους στο Βερολίνο για τη Διάσκεψη του Πότσνταμ, στις 16 Ιουλίου 1945. (AP Photo)

1945: Αρχίζει στο Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο, η τελευταία διάσκεψη κορυφής των «Τριών Μεγάλων» Συμμάχων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του προέδρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν και του Βρετανού πρωθυπουργού Γουίνστον Τσόρτσιλ. Κατά τη διάρκειά της, ο Τσόρτσιλ αντικαθίσταται από τον Κλέμεντ Άτλι, μετά τη νίκη των Εργατικών στις βρετανικές εκλογές. Οι ηγέτες συμφωνούν στις βασικές αρχές για τη διοίκηση της ηττημένης Γερμανίας —αποστρατιωτικοποίηση, αποναζιστικοποίηση, εκδημοκρατισμό και αποκέντρωση—, ρυθμίζουν ζητήματα πολεμικών επανορθώσεων και μεταπολεμικών συνόρων και θέτουν τις βάσεις για τις συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Η διάσκεψη αποτυπώνει παράλληλα τις αυξανόμενες διαφωνίες μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των δυτικών Συμμάχων, οι οποίες σύντομα θα εξελιχθούν στον Ψυχρό Πόλεμο.

1955: Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ εγκαινιάζει τη Disneyland στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που μεταδίδεται ζωντανά από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Το πάρκο, το πρώτο της εταιρείας Disney και το μοναδικό που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την άμεση επίβλεψη του ίδιου του Ντίσνεϊ, εισάγει ένα νέο πρότυπο θεματικής ψυχαγωγίας, συνδυάζοντας παιχνίδια, κινηματογραφική αφήγηση και ολοκληρωμένους φανταστικούς κόσμους. Η επεισοδιακή πρεμιέρα, με υπερβολικό συνωστισμό, τεχνικές βλάβες και οργανωτικά προβλήματα, έμεινε γνωστή ως «Μαύρη Κυριακή», χωρίς ωστόσο να εμποδίσει τη Disneyland να εξελιχθεί σε πρότυπο για τη σύγχρονη παγκόσμια βιομηχανία θεματικών πάρκων.

1973: Σφοδρός καύσωνας πλήττει την Ελλάδα, με θερμοκρασίες έως και 46,5°C σε Λαμία και Ελευσίνα. Θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου και θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις θερμότερες περιόδους.

1993: Ο διάσημος συγγραφέας κατασκοπικών μυθιστορημάτων Τζον Λε Καρέ παραδέχεται δημόσια ότι υπήρξε κατάσκοπος των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών πριν στραφεί στη συγγραφή.

1998: Οι σωροί του τελευταίου τσάρου Νικόλαου Β’ και της οικογένειάς του ενταφιάζονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Πετρούπολης, 80 χρόνια μετά τη δολοφονία τους.

1998: Με άρθρο στο Science, βιολόγοι ανακοινώνουν την πλήρη αποκωδικοποίηση του γονιδιώματος του βακτηρίου Treponema pallidum, που προκαλεί τη σύφιλη, σημαντική ανακάλυψη για τη δημόσια υγεία.

2014: Το Boeing 777 της Malaysia Airlines (πτήση MH17) καταρρίπτεται πάνω από την Ανατολική Ουκρανία με 298 νεκρούς. Το περιστατικό επιτείνει τις εντάσεις στη ρωσο-ουκρανική κρίση.

2015: Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά σε ανασχηματισμό μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης μένουν κορυφαία στελέχη, ενώ νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις.

Γεννήσεις

1926 – Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής, από τις χαρακτηριστικότερες φωνές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Γεννημένος στο Ναύπλιο, υπήρξε γνωστός για τη φιλοσοφική, υπαρξιακή και συχνά μεταφυσική ποιητική του γραφή, με σημαντικές επιρροές από την ορθόδοξη παράδοση αλλά και τη μοντέρνα ευρωπαϊκή σκέψη. Τα ποιήματά του συνδυάζουν λυρισμό και στοχασμό, εξερευνώντας θέματα όπως ο έρωτας, ο θάνατος και ο θεός. Βραβευμένος και διακεκριμένος, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα

1932 – Κίνο (Quino), Αργεντίνος σκιτσογράφος, το πραγματικό του όνομα ήταν Χοακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο. Έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο δημιουργός της «Μαφάλντα», του διάσημου κόμιξ που με χιούμορ και οξυδέρκεια καυτηρίαζε την κοινωνία και την πολιτική. Η «Μαφάλντα» αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο και επηρέασε γενιές με το αιχμηρό της σχόλιο και το ανατρεπτικό πνεύμα της.

1935 – Ντόναλντ Σάδερλαντ, Καναδός ηθοποιός από τους σπουδαιότερους της παγκόσμιας κινηματογραφικής ιστορίας. Ξεχώρισε για την εκφραστική του παρουσία και το τεράστιο υποκριτικό εύρος, πρωταγωνιστώντας σε εμβληματικές ταινίες όπως «The Dirty Dozen», «MAS*H», «Klute», «Don’t Look Now», «Ordinary People» και «The Hunger Games» (ως Πρόεδρος Σνόου). Βραβεύτηκε με Έμμυ, δύο Χρυσές Σφαίρες και το Τιμητικό Όσκαρ του 2017. Παρέμεινε ενεργός για έξι δεκαετίες, διακρίθηκε τόσο σε δραματικούς όσο και σε κωμικούς ρόλους και θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς που δεν απέσπασε ποτέ υποψηφιότητα για Όσκαρ

1939 – Μίλβα, Ιταλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές φωνές του ευρωπαϊκού τραγουδιού. Έγινε διεθνώς γνωστή για το πολυδιάστατο ρεπερτόριο της, που εκτείνεται από το ιταλικό καντσονέτα και τη chanson μέχρι το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και του Άστορ Πιατσόλα. Καθιερώθηκε ως «La Rossa» χάρη στα φλογερά κόκκινα μαλλιά και το έντονο ταμπεραμέντο της. Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες και υπήρξε πρέσβειρα της ιταλικής μουσικής σε όλο τον κόσμο, με επιτυχίες σε Ευρώπη και Ιαπωνία. Η καριέρα της διήρκησε πάνω από 50 χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σκηνή, το σινεμά και το πολιτικό τραγούδι.

1954 – Άνγκελα Μέρκελ, Γερμανίδα πολιτικός, η πρώτη γυναίκα καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας και από τις πλέον επιδραστικές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Διετέλεσε καγκελάριος για 16 χρόνια (2005–2021), καθοδηγώντας τη χώρα και την Ευρώπη σε κρίσιμες περιόδους όπως η ευρωκρίση, το προσφυγικό και η πανδημία. Γνωστή για τη μετριοπάθεια, τη σταθερότητα και τη δύναμη διαπραγμάτευσης, χαρακτηρίστηκε ως η «σιδηρά κυρία» της Ευρώπης και συμπεριλήφθηκε επανειλημμένα στις λίστες των ισχυρότερων γυναικών του κόσμου

Θάνατοι

Άνταμ Σμιθ, Σκωτσέζος οικονομολόγος και φιλόσοφος, θεμελιωτής της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης και του κλασικού φιλελευθερισμού. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με τα έργα του «The Theory of Moral Sentiments» (1759) και κυρίως «The Wealth of Nations» (1776), που θεωρείται το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα πολιτικής οικονομίας και το θεμέλιο της ανάλυσης των ελεύθερων αγορών και του καπιταλισμού. Διατύπωσε την περίφημη θεωρία του «αόρατου χεριού» για τον αυτορρυθμιζόμενο χαρακτήρα της οικονομίας και εισήγαγε έννοιες όπως ο καταμερισμός της εργασίας και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP)

1959 – Μπίλι Χόλιντεϊ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της τζαζ, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές του 20ού αιώνα. Ξεχώρισε για τη βαθιά εκφραστική φωνή και το συγκινητικό της ύφος σε διαχρονικά κομμάτια όπως τα «God Bless the Child», «Strange Fruit» και «Lady Sings the Blues». Υπήρξε από τις πρώτες Αφροαμερικανίδες που τραγούδησαν σε λευκές ορχήστρες, συνεργάστηκε με κορυφαίους μουσικούς όπως οι Μπένι Γκούντμαν και Λέστερ Γιανγκ, και το καλλιτεχνικό της στίγμα επηρέασε γενιές τραγουδιστών. Η πολυτάραχη ζωή της και ο αγώνας της ενάντια στον ρατσισμό και τις προσωπικές δυσκολίες παραμένουν συνυφασμένα με τον μύθο της.

Μαρίνος, Μαρίνα, Αλίκη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης