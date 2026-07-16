Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς παρουσιάστηκε από τους Μαϊάμι Χιτ, αφήνοντας πίσω του τη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Έπειτα από 13 χρόνια στους Μπακς, ο Έλληνας σταρ αλλάζει σελίδα, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή του ΝΒΑ και να διεκδικήσει νέους τίτλους με τη φανέλα της ομάδας του Μαϊάμι.

Στην παρουσίασή του βρέθηκαν δίπλα του ο προπονητής των Χιτ, Έρικ Σπόελστρα, και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο εμβληματικός Πατ Ράιλι.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μιλγουόκι, ο Αντετοκούνμπο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2021 και του NBA Cup το 2024. Παράλληλα, αναδείχθηκε δύο φορές πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής περιόδου (2019 και 2020), MVP των τελικών του 2021, αλλά και πολυτιμότερος παίκτης του NBA Cup το 2024.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Χιτ, εξέφρασε την επιθυμία να κατακτήσει τίτλους με τη νέα του ομάδα και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Μαϊάμι.

«Το Μαϊάμι είναι φιλικό στην οικογένεια. Εδώ γνώρισα την γυναίκα μου, τη Μαράια και έχω οικογένεια εδώ. Πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ πολύ γρήγορα. Είναι μια πόλη με πολλή ζέστη και αυτό με βοηθά, γιατί έχω μάθει από τον ζεστό καιρό της Ελλάδας. Το Μαϊάμι θα μας υποδεχτεί όλους καλά».

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της νέας σεζόν, υπογράμμισε πως το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και στάθηκε τόσο στην παρουσία του Μπαμ Αντεμπάγιο όσο και στην εμπειρία του Έρικ Σπόελστρα.

«Για τους Χιτ, πιστεύω ότι κάθε σεζόν του ΝΒΑ είναι δύσκολη. Όταν έχεις να παίξεις 82 παιχνίδια, τίποτα δεν είναι εύκολο. Θα είναι μεγάλη βοήθεια να έχω συμπαίκτη τον Αντεμπάγιο και στον πάγκο υπάρχει ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ο Έρικ Σπόελστρα, που θα ξέρει σε ποιες καταστάσεις του παιχνιδιού, θα μπορεί να με αξιοποιήσει».

Ο Έλληνας φόργουορντ αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή του να φορέσει το Νο. 7 αντί για το εμβληματικό «34», με το οποίο έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο.

«Νιώθω ότι το “34” έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο ντραφτ και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω… να κάνω το “7” τόσο θρυλικό όσο το “34”».