Η μεσογειακή διατροφή, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρια και ελαιόλαδο, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας και της καλής λειτουργίας του εγκεφάλου ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 3.000 ανθρώπους ηλικίας 50 έως 90 ετών στην Αγγλία, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις καθημερινές διατροφικές τους συνήθειες και την ψυχολογική τους κατάσταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Καλύτερη ψυχική ευεξία για όσους ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικά ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν στοιχεία όπως η αυτονομία, η ικανοποίηση από τη ζωή, η αίσθηση σκοπού και ο βαθμός ελέγχου της καθημερινότητάς τους.

Παράλληλα, κάθε άτομο έλαβε βαθμολογία με βάση το πόσο πιστά ακολουθούσε το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι υιοθετούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συγκεκριμένη διατροφή ανέφεραν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας σε σύγκριση με όσους δεν την ακολουθούσαν.

Η διαφορά αυτή παρέμεινε ακόμη και αφού οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο, η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα και η γενική κατάσταση της υγείας.

Η επίδραση δεν σχετίζεται μόνο με τις θερμίδες

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η καλύτερη ψυχολογική κατάσταση δεν οφειλόταν στην ποσότητα των θερμίδων που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες, αλλά πιθανότατα στα ίδια τα τρόφιμα που περιλαμβάνει η μεσογειακή διατροφή.

Κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας, η ψυχική διάθεση και η ευτυχία μειώθηκαν συνολικά στον πληθυσμό. Ωστόσο, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Open, έδειξε ότι η πτώση ήταν αισθητά μικρότερη σε όσους ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή.

Γιατί ωφελεί τον εγκέφαλο

Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Κιμ Καλπ, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε στο Fox News Digital ότι τα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενες επιστημονικές μελέτες.

Όπως εξήγησε, η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε αντιφλεγμονώδη συστατικά, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα των ψαριών και οι πολυφαινόλες που περιέχονται στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Τα θρεπτικά αυτά συστατικά συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής στον εγκέφαλο και υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο συνδέεται άμεσα με την παραγωγή ορμονών που επηρεάζουν τη διάθεση.

«Η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία φυτικών τροφών, προσφέροντας στον οργανισμό και στον εγκέφαλο περισσότερα θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα παρέχει ενώσεις που μειώνουν τη φλεγμονή και πρεβιοτικά που ενισχύουν τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου», ανέφερε η ειδικός.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Τα στοιχεία για τη διατροφή βασίστηκαν στις απαντήσεις των ίδιων των συμμετεχόντων, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, όσοι ολοκλήρωσαν τη μελέτη ήταν, κατά μέσο όρο, πιο υγιείς και οικονομικά ευκατάστατοι από τον γενικό πληθυσμό, γεγονός που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα ενδέχεται να μην ισχύουν στον ίδιο βαθμό για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Η Καλπ σημείωσε ακόμη ότι τα διαθέσιμα διατροφικά δεδομένα αφορούσαν μόλις δύο ημέρες, ενώ η αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης πραγματοποιήθηκε μόνο δύο φορές, στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Oι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για παρατηρητική μελέτη και, συνεπώς, δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας και αποτελέσματος ανάμεσα στη μεσογειακή διατροφή και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Ωστόσο, όπως τόνισε η Καλπ, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, σπόρους και όσπρια μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συνολική υγεία καθώς μεγαλώνουμε, βοηθώντας στη μείωση του στρες και των συμπτωμάτων κατάθλιψης, ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους.