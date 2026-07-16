Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια ειδικής διεθνούς διάσκεψης που διοργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αντικείμενο την αναζωπύρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 60 χώρες, με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας απέναντι στην αυξανόμενη απειλή του εξτρεμισμού και της πολιτικής βίας.

Κατά την ομιλία του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χρησιμοποίησε την ελληνική υπόθεση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών της τρομοκρατικής βίας, δηλώνοντας:

«Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα».

🚨 Sec. Marco Rubio nailed it in front of global officials exposing far-left terrorism.



“You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned over 80% of her body in her own home in Greece. She died after a firebomb attack because her daughter dared to run for… pic.twitter.com/IMMou5ehpX — Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 16, 2026

Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε και σε άλλες επιθέσεις με θύματα πολίτες σε διάφορες χώρες, ο Ρούμπιο απηύθυνε έκκληση για κοινή διεθνή δράση απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας: «Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το «America First» σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας».

Η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Η αναφορά του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σε διεθνές φόρουμ αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση που έχει λάβει πλέον η υπόθεση, εντάσσοντάς την στη συζήτηση για την αντιμετώπιση της πολιτικής τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.