Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν δει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να δεσμεύονται λόγω οφειλών προς την Εφορία αποκτούν για πρώτη φορά έναν πιο γρήγορο δρόμο για να τους αποδεσμεύσουν. Η νέα διαδικασία που ενεργοποιείται από την ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης χωρίς πολύμηνες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αρκεί όμως να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ήδη προχωρήσει σε μερική εξόφληση των χρεών τους και επιδιώκει να διευκολύνει την επιστροφή τους στην οικονομική δραστηριότητα. Στην πράξη, όμως, δεν ανοίγει την πόρτα σε όλους τους οφειλέτες, καθώς προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι ότι η διαδικασία γίνεται πλέον ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, χωρίς να απαιτούνται αλλεπάλληλες επισκέψεις στις φορολογικές υπηρεσίες και στις τράπεζες.

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο που προβλέπει ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού του λογαριασμού μόλις εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το μέτρο.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και, εφόσον εγκριθεί, η αποδέσμευση πραγματοποιείται χωρίς τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Η πληρωμή του 25% δεν αρκεί από μόνη της. Για να εγκριθεί το αίτημα, θα πρέπει:

να έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής μαζί με τόκους και προσαυξήσεις,

το υπόλοιπο ποσό να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να βρίσκεται σε καθεστώς νόμιμης αναστολής,

όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο να είναι εξοφλημένες ή ρυθμισμένες.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά για κάθε οφειλέτη.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να δώσει κίνητρο σε όσους έχουν ήδη ξεκινήσει να αποπληρώνουν τα χρέη τους, επιτρέποντάς τους να ανακτήσουν την πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να συνεχίσουν πιο ομαλά την οικονομική τους δραστηριότητα.

Η δέσμευση λογαριασμών αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα αναγκαστικής είσπραξης του Δημοσίου και συχνά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς δυσκολεύει τις καθημερινές συναλλαγές, την πληρωμή προμηθευτών, ακόμη και τη μισθοδοσία προσωπικού.

Παράλληλα, αρκετοί φορολογούμενοι, ακόμη και όταν εντάσσονταν σε ρύθμιση, συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, αφού η άρση της κατάσχεσης απαιτούσε χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη παραμένουν τεράστια

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη φορολογική διοίκηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν τα 114 δισ. ευρώ, ενώ εκατομμύρια φορολογούμενοι διατηρούν οφειλές προς την Εφορία. Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Η φορολογική διοίκηση επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη αύξησης των εισπράξεων και στη διευκόλυνση των συνεπών οφειλετών, επεκτείνοντας παράλληλα τις ψηφιακές υπηρεσίες της.

Ποιοι εξαιρούνται

Παρά το θετικό πρόσημο της νέας διαδικασίας, φοροτεχνικοί επισημαίνουν ότι αρκετοί οφειλέτες δύσκολα θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση.

Ο λόγος είναι ότι πολλοί αδυνατούν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο 25% της οφειλής ή έχουν και άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Έτσι, η νέα δυνατότητα αναμένεται να ωφελήσει κυρίως όσους έχουν ήδη οργανώσει την αποπληρωμή των χρεών τους και επιδιώκουν να επανέλθουν σε κανονική τραπεζική λειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή άρση των κατασχέσεων αποτελεί ακόμη ένα βήμα στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα δημιουργεί έναν ταχύτερο μηχανισμό για την αποδέσμευση λογαριασμών, χωρίς όμως να αλλάζει τις βασικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων απέναντι στο Δημόσιο.