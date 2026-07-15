Ένα ζευγάρι από τον Καναδά κατέθεσε αγωγή εναντίον της παρένθετης μητέρας που κυοφόρησε τον γιο του, δύο χρόνια μετά την άρνησή της να διακόψει την εγκυμοσύνη, όταν εξετάσεις έδειξαν ότι το έμβρυο είχε σχιστία χείλους και πιθανές γενετικές ανωμαλίες.

Η παρένθετη μητέρα, η οποία ζει στο Οντάριο, ζήτησε να πραγματοποιηθούν περισσότερες εξετάσεις. Τελικά, το ομόφυλο ζευγάρι συμφώνησε να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη, καθώς οι ειδικοί τούς ενημέρωσαν ότι το παιδί ήταν κατά τα άλλα υγιές και ότι η συγγενής δυσπλασία μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Ωστόσο, με αγωγή που κατατέθηκε τον Μάιο στο Ανώτατο Δικαστήριο του Οντάριο, οι γονείς ισχυρίζονται ότι η γυναίκα δεν τους ενημέρωνε επαρκώς για την υγεία του εμβρύου, έθεσε σε κίνδυνο το παιδί, τους προκάλεσε σοβαρή ψυχική αναστάτωση και παραβίασε την ιδιωτικότητά τους. Η παρένθετη μητέρα απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, όπως αναφέρει η National Post.

Couple sues Ontario surrogate mother who refused to abort fetus.



The surrogate said the fetus had a cleft lip and possible genetic abnormalities, but the couple changed tack as it emerged that the birth defect was relatively minor https://t.co/twmHqCzkSL pic.twitter.com/9iNEXWvIbr — National Post (@nationalpost) July 11, 2026

Η διαφωνία για τη διακοπή της εγκυμοσύνης

Στην αγωγή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το αίτημα των γονέων, τον Ιούνιο του 2024, να τερματιστεί η εγκυμοσύνη στην 22η εβδομάδα. Ωστόσο, τόσο η παρένθετη μητέρα όσο και η επικεφαλής του πρακτορείου που τους έφερε σε επαφή υποστηρίζουν ότι η σχέση των δύο πλευρών άρχισε να επιδεινώνεται μετά τη συγκεκριμένη διαφωνία. «Τότε άλλαξαν όλα. Ήθελαν να διακοπεί η εγκυμοσύνη», δήλωσε η Σάλι Ρόουντς-Χάινριχ, ιδιοκτήτρια του οργανισμού Surrogacy in Canada Online.

Η National Post δεν δημοσιοποίησε τα ονόματα της γυναίκας και των γονέων, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του παιδιού. Ωστόσο, εξέτασε τόσο το έγγραφο της αγωγής όσο και την επιστολή με την οποία το ζευγάρι ζητούσε τη διακοπή της κύησης.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Τζόναθαν Λάνκαστερ, δήλωσε ότι ο ίδιος και οι πελάτες του δεν επιθυμούν να σχολιάσουν την υπόθεση.

Η γέννα στο σπίτι και η διαμάχη για τα έξοδα

Η ένταση φαίνεται ότι αυξήθηκε όταν η παρένθετη μητέρα επέμεινε να γεννήσει στο σπίτι, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, παρά την επιθυμία των γονέων να πραγματοποιηθεί ο τοκετός σε νοσοκομείο.

Αργότερα, η γυναίκα προσέφυγε σε δικαστήριο μικροδιαφορών, ζητώντας από το ζευγάρι να της επιστρέψει έξοδα που είχε καλύψει η ίδια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η συγκεκριμένη οικονομική διαφορά παραπέμφθηκε σε διαιτησία.

Στο μεταξύ, το ζευγάρι κατέθεσε εναντίον της αστική αγωγή μέσω μεγάλης δικηγορικής εταιρείας. Αν και στην αγωγή δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης, η γυναίκα υποστηρίζει ότι οι ενάγοντες ζητούν περίπου 600.000 δολάρια. «Γνωρίζουν ότι είμαι μόνη μητέρα και ότι έχω μία κόρη. Ουσιαστικά με μηνύουν για ένα ποσό που μπορεί να μου κοστίσει το σπίτι μου. Είναι απαίσιο», δήλωσε η ίδια. «Αισθάνομαι ότι με χρησιμοποίησαν. Δεν απέκτησαν το τέλειο παιδί που ήθελαν και στη συνέχεια με πέταξαν στην άκρη».

Η ευάλωτη θέση των παρένθετων μητέρων

Σύμφωνα με τη Ρόουντς-Χάινριχ, η υπόθεση αναδεικνύει την ευάλωτη θέση των παρένθετων μητέρων στον Καναδά. Παρότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για παρένθετη κύηση, η καναδική νομοθεσία απαγορεύει στις γυναίκες να λαμβάνουν εμπορική αμοιβή.

Μπορούν να αποζημιώνονται μόνο για τεκμηριωμένα έξοδα που συνδέονται με την εγκυμοσύνη. Όπως εξηγεί, πολλές γυναίκες γίνονται παρένθετες μητέρες επειδή θέλουν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν παιδί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, δεν αποζημιώνονται πλήρως ή ακόμη και εγκαταλείπονται με το νεογέννητο, όταν οι μελλοντικοί γονείς αλλάζουν γνώμη. «Αυτό που θεωρώ πιο δύσκολο είναι ότι μηνύουν τη γυναίκα που έφερε στον κόσμο τον γιο τους», ανέφερε. «Πώς θα αισθανθεί αυτό το παιδί εάν κάποια ημέρα μάθει τι συνέβη;»

Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις της παρένθετης κύησης σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδία έχουν μετατρέψει τον Καναδά σε δημοφιλή προορισμό για ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με αυτή τη μέθοδο. Επιπλέον, τα ιατρικά έξοδα των παρένθετων μητέρων καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ρόουντς-Χάινριχ, για κάθε γυναίκα που είναι πρόθυμη να γίνει παρένθετη μητέρα στον Καναδά υπάρχουν περίπου 100 ενδιαφερόμενες οικογένειες.

«Η τελική απόφαση ανήκει στην έγκυο»

Η καθηγήτρια βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, Τζούλιετ Γκισόν, εξήγησε ότι ο ομοσπονδιακός νόμος για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για να προστατεύει τις παρένθετες μητέρες και τις δότριες ωαρίων, απαγορεύοντας την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Ωστόσο, όπως τόνισε, η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει ότι οι γυναίκες που κυοφορούν παιδιά για άλλους εξακολουθούν να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, ακόμη και όταν διακινδυνεύουν την υγεία ή τη ζωή τους.

Η καθηγήτρια επισήμανε επίσης ότι, σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία, η έγκυος γυναίκα έχει τον τελικό λόγο για το εάν θα προχωρήσει ή όχι σε άμβλωση, ανεξάρτητα από την επιθυμία των άλλων εμπλεκομένων, ακόμη και των μελλοντικών γονέων. Κατά την άποψή της, το ζευγάρι φαίνεται να επιχειρεί να τιμωρήσει την παρένθετη μητέρα επειδή φέρεται να μην τήρησε τους όρους της συμφωνίας τους.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι οι γονείς είχαν ζητήσει τη διακοπή της εγκυμοσύνης για μία πάθηση η οποία, όπως ανέφερε, μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση και θεραπεία.

Η γνωριμία με το ζευγάρι

Η παρένθετη μητέρα δήλωσε ότι άρχισε να ενδιαφέρεται για τη διαδικασία όταν είδε δύο στενούς φίλους της να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί. «Εργάζομαι σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και βλέπω καθημερινά τις χειρότερες πλευρές των ανθρώπων. Η παρένθετη μητρότητα μου φάνηκε σαν κάτι θετικό», ανέφερε η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως σωφρονιστική υπάλληλος.

Όταν δημοσιεύτηκε το προφίλ της στην ιστοσελίδα του πρακτορείου, επικοινώνησαν σχεδόν αμέσως μαζί της περίπου 50 οικογένειες. Ορισμένες, μάλιστα, της έστειλαν λουλούδια στο σπίτι.

Ύστερα από εκτενή διαδικασία επιλογής, αποφάσισε να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο ομόφυλο ζευγάρι. Ακολούθησε εξωσωματική γονιμοποίηση με ωάρια δότριας και έμβρυα που δημιουργήθηκαν με το σπέρμα καθενός από τους δύο άνδρες.

Η σχέση τους ήταν καλή κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. Στα τέλη Ιουνίου του 2024, όμως, η γυναίκα τούς ενημέρωσε ότι υπερηχογράφημα έδειξε πως το έμβρυο είχε σχιστία χείλους, πιθανώς σχιστία υπερώας και μία μικρή καρδιακή ανωμαλία.

Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν στη Δομινικανή Δημοκρατία για διεθνή διοργάνωση πάλης, έλαβε μία επίσημα διατυπωμένη επιστολή από τους μελλοντικούς γονείς. Σε αυτήν ανέφεραν ότι, επειδή οι εξετάσεις έδειχναν την ύπαρξη ή την πιθανότητα γενετικής, χρωμοσωμικής ή άλλης ανωμαλίας, επιθυμούσαν να διακοπεί η εγκυμοσύνη, βάσει σχετικού όρου του συμβολαίου τους. Πρόσθεταν ότι η απόφασή τους ήταν δύσκολη, αλλά ελήφθη ελεύθερα και κατόπιν ενημέρωσης.

Η παρένθετη μητέρα δήλωσε ότι αισθάνθηκε συντετριμμένη, καθώς βρισκόταν μακριά από το σπίτι της και χωρίς υποστήριξη από κοντινά της πρόσωπα.

Οι πρόσθετες εξετάσεις και η συνέχιση της κύησης

Η γυναίκα εξήγησε ότι θα δεχόταν να προχωρήσει σε άμβλωση εάν το παιδί δεν είχε καμία πιθανότητα να επιβιώσει μετά τη γέννησή του. Δεν αισθανόταν, όμως, άνετα να τερματίσει μία κύηση 22 εβδομάδων για μία δυσπλασία που θεωρούσε κυρίως αισθητική και αντιμετωπίσιμη.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Τορόντο, όπου γιατροί του νοσοκομείου Mount Sinai, το οποίο ειδικεύεται στη μαιευτική φροντίδα, διαπίστωσαν ότι το μωρό ήταν γενικά υγιές και δεν αντιμετώπιζε κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα πέρα από τη σχιστία χείλους. Μετά τις εξετάσεις, οι γονείς συμφώνησαν να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη.

Τα προβλήματα κατά τον τοκετό

Νέα σύγκρουση προέκυψε όταν η γυναίκα επέμεινε να τηρηθεί το αρχικό σχέδιο για τοκετό σε ιδιωτική κατοικία με τη βοήθεια μαιών. Οι γονείς, εξαιτίας της δυσπλασίας του παιδιού, επιθυμούσαν η γέννα να γίνει σε νοσοκομείο.

Μετά τον τοκετό, το μωρό παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με την παρένθετη μητέρα, οι μαίες τού χορήγησαν οξυγόνο, το παιδί σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οι γονείς πήραν το μωρό στο σπίτι τους και, όπως υποστηρίζει η γυναίκα, διέκοψαν σχεδόν κάθε επικοινωνία μαζί της.

Η ίδια ζήτησε να της επιστραφούν περίπου 10.000 δολάρια για έξοδα που παρέμεναν απλήρωτα, μεταξύ των οποίων χαμένο εισόδημα, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές που δεν μπόρεσε να καταβάλει και έξοδα μετακίνησης.

Όταν δεν έλαβε απάντηση, προσέφυγε σε δικαστήριο μικροδιαφορών. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι, βάσει του συμβολαίου, τέτοιου είδους διαφωνίες έπρεπε να επιλύονται μέσω διαιτησίας. Λίγο αργότερα, οι γονείς κατέθεσαν τη δική τους αγωγή.

Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Σύμφωνα με την αγωγή, η παρένθετη μητέρα δεν ενημέρωνε εγκαίρως τους γονείς για την κατάσταση της υγείας του εμβρύου, συμπεριφέρθηκε με αμέλεια και δεν ακολούθησε τις οδηγίες τους σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούσαν την ιατρική του φροντίδα.

Το ζευγάρι την κατηγορεί επίσης ότι παραβίασε την εμπιστευτικότητα της συμφωνίας τους και ότι τους προκάλεσε σοβαρή συναισθηματική επιβάρυνση. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ένας από τους δύο γονείς δεν μπορούσε να εργαστεί από τις 2 Ιουλίου 2024, όταν η γυναίκα δήλωσε ότι δεν θα προχωρούσε σε άμβλωση, έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η παρένθετη μητέρα αρνείται όλους τους ισχυρισμούς. Δηλώνει ότι ενημέρωνε σχολαστικά τους γονείς για την υγεία του εμβρύου, ότι δεν έκανε ποτέ κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το παιδί και ότι δεν αποκάλυψε σε τρίτους την ταυτότητα του ζευγαριού.