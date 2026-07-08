Ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να μποϊκοτάρει το Ισραήλ λόγω της καταστροφής που προκάλεσε στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε από τη Χαμάς, εντούτοις το προεδρικό αεροσκάφος του χρησιμοποιεί ισραηλινή τεχνολογία.

Ο Γάλλος πρόεδρος προσγειώθηκε στη Συρία το βράδυ της Δευτέρας για να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας και έφτασε με αεροσκάφος εξοπλισμένο με το σύστημα «Directed Infrared Countermeasures» (DIRCM) της Elbit Systems.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Jerusalem Post, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την άμυνα των αεροσκαφών έναντι απειλών από πυραύλους που καθοδηγούνται με υπέρυθρες ακτίνες, ιδίως εκείνων που εκτοξεύονται από φορητά συστήματα αεροπορικής άμυνας (MANPADS).

Το σύστημα «Directed Infrared Countermeasures»

Το πλήρως αυτόματο και αυτόνομο σύστημα DIRCM χρησιμοποιεί έναν προηγμένο ηλεκτροοπτικό πυργίσκο και τεχνολογία λέιζερ για να διαταράξει ή να παρεμβάλει την ικανότητα παρακολούθησης του πυραύλου, διακόπτοντας οπτικά τη στόχευσή του προς τον στόχο. Αυτή η παρεμβολή έχει ως στόχο να εμποδίσει τον πύραυλο να διατηρήσει την πορεία του προς το αεροσκάφος – προστατεύοντας έτσι όλους τους επιβαίνοντες.

Το σύστημα «Directed Infrared Countermeasures» παράγεται από την Elbit Systems που εδρεύει στο Ισραήλ και προμηθεύει συστήματα ασφαλείας τόσο σε ισραηλινά εμπορικά αεροσκάφη όσο και στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Επίσης, εκτός του Ισραήλ, η Elbit προμηθεύει την τεχνολογία της σε πολλές άλλες χώρες. Συνολικά, τα συστήματά της έχουν εγκατασταθεί σε αεροσκάφη και ελικόπτερα αρκετών χωρών του ΝΑΤΟ, όπως της Γερμανίας και της Ιταλίας, καθώς και άλλων εκτός της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, όπως της Βραζιλίας.