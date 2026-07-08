Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν αυτή την ώρα σε γυμνάσιο στην Άνω Βαυαρία, καθώς αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς. Περισσότερα από 15 περιπολικά έχουν σπεύσει στο Welfen-Gymnasium στο Σονγκάου, νοτιοδυτικά του Μονάχου, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες. Ένας υποτιθέμενος δράστης συνελήφθη.



«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ η αστυνομία της Βαυαρίας, καλώντας τους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή», χωρίς ωστόσο να δίνει διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης ή του περιστατικού.

Φόβοι για επίθεση αμόκ

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για επίθεση αμόκ. Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην BILD: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την υποψία για αμόκ». Οι ένστολοι κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Το Σονγκάου είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Λεχ στην δυτική Άνω Βαυαρία, με περισσότερους από 12.000 κατοίκους.

Αδιευκρίνιστος ο αριθμός των θυμάτων

Από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας έγινε αρχικά λόγος για τέσσερις τραυματίες. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει αυτή τη στιγμή ασαφής σύμφωνα με την αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόκειται για αρκετούς τραυματίες.



