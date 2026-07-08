Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την παρουσία του στην Άγκυρα κατέγραψαν οι κάμερες, με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, να πραγματοποιεί πρωινή προπόνηση τζόκινγκ, λίγες ώρες πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο, επέλεξε το πάρκο Σεγμένλερ στην περιοχή Τσανκάγια για την πρωινή του διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της άσκησής του, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε περιστασιακά ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία του στην Άγκυρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου συμμετέχουν ηγέτες και εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Δείτε το βίντεο: