Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Μίνταουν του Μανχάταν, όταν κάτοικοι, εργαζόμενοι και τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα σπίτια, ξενοδοχεία και γραφεία, μετά από σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε υπό κατασκευή ουρανοξύστη 37 ορόφων, στο πρώην κτίριο της Pfizer, στην οδό East 42nd Street κοντά στη Second Avenue. Οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση εννέα κτιρίων λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, όταν βασικές κολόνες στήριξης άρχισαν να υποχωρούν, ενώ μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε γίνει γνωστό πότε οι εκτοπισμένοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες ή τους χώρους εργασίας τους.

Στο ξενοδοχείο Westin, στην οδό 212 East 42nd Street, οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν τους φιλοξενούμενους μέσω μεγαφώνων να εγκαταλείψουν αμέσως το κτίριο. «Εκκενώστε! Όλοι έξω!», ακούστηκε από τα μεγάφωνα, με πελάτες και προσωπικό να εγκαταλείπουν βιαστικά το ξενοδοχείο.

Τρεις τουρίστες από τη Βόρεια Καρολίνα, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να μείνουν τέσσερις ημέρες στο ξενοδοχείο πριν από την αναχώρησή τους για κρουαζιέρα, βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς κατάλυμα. Η 33χρονη Νίκα Γουίτσετ δήλωσε ότι ενημερώθηκε από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και κατάλαβε αμέσως πως το σημείο που εμφανιζόταν στις εικόνες ήταν εκεί όπου επρόκειτο να διαμείνουν. Το ξενοδοχείο ενημέρωσε αργότερα τους πελάτες με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι το σημείο εξακολουθεί να θεωρείται επικίνδυνο και πως η εντολή εκκένωσης δεν αναμένεται να αρθεί σύντομα, επιτρέποντάς τους μόνο μια σύντομη επιστροφή στα δωμάτιά τους για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Μαρτυρίες κατοίκων που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Μία 22χρονη απόφοιτη πανεπιστημίου, η οποία είχε μετακομίσει σε διαμέρισμα στην East 44th Street μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, αναγκάστηκε να φύγει κρατώντας δύο βαλίτσες και μία σακούλα με ψώνια, κατευθυνόμενη στο σπίτι της αδελφής της. Όπως ανέφερε, ξύπνησε από τις σειρήνες και τις ανακοινώσεις της αστυνομίας που καλούσαν τον κόσμο να απομακρυνθεί, ενώ λίγο αργότερα πυροσβέστες χτυπούσαν τις πόρτες ενημερώνοντας ότι η επιστροφή στα διαμερίσματα ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμα και δύο εβδομάδες. «Δεν έχω καν αποκτήσει ακόμη κρεβάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Ο νευροχειρουργός, Στέφαν Μίτρα, κάτοικος της East 41st Street και First Avenue, επέστρεψε από 24ωρη βάρδια σε νοσοκομείο του Μπρονξ, μόνο για να διαπιστώσει ότι δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι του. Όπως δήλωσε, ίσως αναγκαστεί να μείνει σε ξενοδοχείο, καθώς δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον μέχρι να επιτραπεί η επιστροφή.

Ανάλογη ήταν και η κατάσταση για τη 52χρονη Μέρσι Μουριούνγκι από το Τέξας, η οποία βρισκόταν στο διαμέρισμά της στην East 44th Street όταν έλαβε ειδοποίηση για άμεση εκκένωση. Έφυγε παίρνοντας μόνο την τσάντα της, θεωρώντας αρχικά ότι επρόκειτο για άσκηση, αφήνοντας πίσω τα φάρμακά της και όλα τα προσωπικά της αντικείμενα. Όπως είπε, χρειάστηκε να επισκεφθεί φαρμακείο για να προμηθευτεί φάρμακα για μία ή δύο ημέρες.

Εργαζόμενοι εγκατέλειψαν άρον άρον το εργοτάξιο

Ένας εργαζόμενος στο υπό κατασκευή κτίριο περιέγραψε ότι βρισκόταν στον τέταρτο όροφο όταν ο προϊστάμενός του έλαβε επείγουσα ειδοποίηση μέσω ασυρμάτου. Σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκε αμέσως εντολή σε όλους να εγκαταλείψουν το κτίριο, με τον υπεύθυνο να φωνάζει πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και να κάνει νοήματα στους εργαζόμενους να βγουν το ταχύτερο δυνατό. «Ήξερα ότι δεν μπορούσε να είναι κάτι καλό», είπε.

Οι Αρχές επιχειρούν να σταθεροποιήσουν το κτίριο

Η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης δεν απάντησε στο πόσοι άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί ούτε πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες ή τις επιχειρήσεις τους. Ανέφερε μόνο ότι ομάδα ειδικών εισήλθε στο κτίριο το απόγευμα και έκρινε πως οι εργολάβοι μπορούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση προσωρινών μεταλλικών υποστυλωμάτων για τη σταθεροποίησή του, ενώ οι εργασίες ενίσχυσης θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα και τις επόμενες ημέρες.

Η ενημέρωση αυτή δεν καθησύχασε τους κατοίκους. Ένας ένοικος της οδού 230 East 44th Street δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και πιθανότατα θα διανυκτερεύσει στο σπίτι φίλου του στο κέντρο της πόλης.

Αντίστοιχα, ο 29χρονος Κάρλος Μέντες από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικούς λόγους και διέμενε στο Westin, ανέφερε ότι πέρασε ώρες αναζητώντας άλλο ξενοδοχείο, όμως τα περισσότερα κοντινά καταλύματα ήταν είτε πλήρη είτε ιδιαίτερα ακριβά. Όπως είπε, κατανοεί ότι οι Αρχές προσπαθούν να προστατεύσουν τον κόσμο, όμως παραμένει χωρίς σαφείς απαντήσεις για το πού θα κοιμηθεί και αν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη βαλίτσα του.

Εκκενώθηκε και το προξενείο του Ισραήλ

Μεταξύ όσων απομακρύνθηκαν από την περιοχή ήταν και οι εργαζόμενοι στο προξενείο του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη. Ο γενικός πρόξενος Οφίρ Ακούνις ανακοίνωσε ότι όλο το προσωπικό εκκένωσε με ασφάλεια το κτίριο και ότι έχουν δοθεί οδηγίες για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ο επίτροπος Κτιρίων της Νέας Υόρκης, Άχμεντ Τιγκάνι, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «το κτίριο είναι σταθερό» και πως οι Αρχές έχουν εμπιστοσύνη στο σχέδιο αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

Κλειστοί δρόμοι και έλεγχοι στην περιοχή

Η περιοχή του Midtown East παραμένει σχεδόν έρημη, με τους δρόμους γύρω από το προβληματικό κτίριο να έχουν αποκλειστεί τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς. Συνεργεία εργάζονται στο εσωτερικό του ουρανοξύστη, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και δημοσιογράφοι παραμένουν στο σημείο υπό ασθενή βροχόπτωση. Οι περισσότεροι κάτοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους, με ελάχιστους να παρακολουθούν την κατάσταση από τα παράθυρά τους.

Ο πρόεδρος του δήμου Μανχάταν, Μπραντ Χόιλμαν-Σίγκαλ, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή», διευκρινίζοντας πάντως ότι, σύμφωνα με το Τμήμα Κτιρίων, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Όπως ανέφερε, εγκρίθηκαν επείγουσες εργασίες προσωρινής στήριξης στον 20ό και 21ο όροφο του κτιρίου, ενώ οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα παραμείνουν σε ισχύ. Η κυκλοφορία οχημάτων έχει διακοπεί από την East 41st Street έως την East 45th Street, μεταξύ First και Third Avenue, ενώ οι πεζοί δεν μπορούν να κινηθούν στην East 42nd και East 43rd Street στο ίδιο τμήμα της περιοχής. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις στο Μίντταουν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Κτιρίων της Νέας Υόρκης, Άντριου Ρουντάνσκι, η τελευταία επιθεώρηση στο εργοτάξιο πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου. Προηγήθηκαν ακόμη δύο έλεγχοι τον Απρίλιο και ένας τον Μάρτιο, χωρίς οι επιθεωρητές να εντοπίσουν επικίνδυνες ή παράνομες συνθήκες και χωρίς να επιβληθεί οποιαδήποτε παράβαση κατά τις τέσσερις αυτές επισκέψεις.