Ένα πρωτοφανές ατύχημα που προκάλεσε απίστευτη αναστάτωση και μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του Τέξας, όταν ένα ημιρυμουλκούμενο φορτηγό που μετέφερε περίπου 400 κυψέλες με δύο εκατομμύρια μέλισσες ανατράπηκε μέσα σε μια γειτονιά. Το περιστατικό έθεσε αμέσως σε πλήρη κινητοποίηση τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Όραντζ, η οποία βρίσκεται ανατολικά του Χιούστον, στα σύνορα με τη Λουιζιάνα.

Οι τοπικές αρχές αναγκάστηκαν να αποκλείσουν αμέσως τους γύρω δρόμους, ενώ εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους, την ώρα που ειδικά συνεργεία έδιναν μάχη για να ξεφορτώσουν το τρέιλερ.



Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν άμεσα τσιμπήματα ή σοβαροί τραυματισμοί, ενώ η ταυτότητα του ιδιοκτήτη των μελισσιών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Η τοπική κοινότητα των μελισσοκόμων έσπευσε αμέσως στο σημείο για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Η Κρίστι Ρέι, ιδιοκτήτρια της γειτονικής επιχείρησης «Queen Bee Supply», δήλωσε ότι εθελοντές από τρεις ή τέσσερις διαφορετικές μελισσοκομικές μονάδες της περιοχής έφτασαν αμέσως για να προσφέρουν υποστήριξη. «Απλώς βοηθούν ο ένας τον άλλον, αυτό κάνουν», είπε η Ρέι, προσθέτοντας πως «η μελισσοκομική κοινότητα είναι μια σπουδαία κοινότητα». Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα είναι δυσοίωνες.

Ο Κρις Μουρ, ιδιοκτήτης της «Moore Honey», ο οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες μαζί με τον γιο του και υπαλλήλους του, εκτίμησε ότι μόνο το ένα τέταρτο από τις 408 κυψέλες θα καταφέρει τελικά να επιβιώσει, καθώς όλα εξαρτώνται από το πόσες βασίλισσες παρέμειναν ζωντανές. «Είναι μια μεγάλη απώλεια», δήλωσε ο Μουρ, συμπληρώνοντας:

«Κάθε φορά που χάνεις τόσες πολλές με τη μία, είναι μια μεγάλη απώλεια».



Το ταξίδι των μελισσών είχε προορισμό τη Βόρεια Ντακότα, μια συνήθης πρακτική για τις μεγάλες αμερικανικές μελισσοκομικές μονάδες που μεταφέρουν κυψέλες σε όλη τη χώρα για την εμπορική επικονίαση καλλιεργειών σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έκανε λάθος στροφή και βρέθηκε σε στενούς δρόμους μιας γειτονιάς, με αποτέλεσμα το φορτηγό να τουμπάρει πάνω στην προσπάθειά του να στρίψει σε μια κλειστή στροφή.



Αν και έχουν τοποθετηθεί ειδικά κουτιά για τη συλλογή των μελισσών που έχουν διασκορπιστεί, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να καθαρίσει εντελώς η περιοχή από τα έντομα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ειδησεογραφικού δικτύου Scrippsnews.

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