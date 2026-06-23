Φωτιά ξέσπασε σε έναν από τους ουρανοξύστες της Πλάθα δε Καστίγια στη Μαδρίτη, μετά από πιθανή έκρηξη στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πυκνός καπνός υψώθηκε στην περιοχή και ήταν ορατός από διάφορα σημεία της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον ουρανοξύστη Torre Moeve, όπου στεγάζεται η εταιρεία ενέργειας Moeve.

#ULTIMAHORA 🔴| Incendio en la torre de Moeve en Madrid. pic.twitter.com/h0DnA1UNil — Usuario de X (@usuari0dx) June 23, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 16ο όροφο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον 16ο όροφο του κτιρίου, το οποίο διαθέτει συνολικά 45 ορόφους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Hace unos 15 minutos se oyó una explosión en la torre de Moeve, en la 4 torres en Madrid pic.twitter.com/gChyIEGIe1 — ArturoCrosby (@ArturoCrosby) June 23, 2026

Απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του ισπανικού καναλιού Antena 3, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το κτίριο γύρω στις 17:15 τοπική ώρα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και διασώστες της υπηρεσίας Samur.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο κτίριο, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η διερεύνηση για το τι προκάλεσε τη φωτιά.

Ο καπνός ήταν ορατός από την πόλη

Ο καπνός από τον ουρανοξύστη έγινε αντιληπτός από αρκετές περιοχές της Μαδρίτης.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν σημάνει ο συναγερμός στο κτίριο. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο καπνός δεν φαινόταν πλέον τόσο πυκνός όσο ήταν στην αρχή.

Το κτίριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε καταγράψει και άλλο περιστατικό πυρκαγιάς στο παρελθόν, γεγονός που προκαλεί πρόσθετη ανησυχία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.