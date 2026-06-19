Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκινητικό βίντεο που δείχνει γιατρό να έχει ντυθεί σούπερ ήρωας για να βοηθήσει 4χρονο παιδάκι που έπρεπε να υποβληθεί σε μαγνητική.

Το βίντεο δείχνει τον Cristian Cano, κλινικό ψυχολόγο ειδικευμένο στις φοβίες και το άγχος, ντυμένο ως Buzz Lightyear από το Toy Story να έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο σκηνικό στην αίθουσα.

Με ήχους από διαστημόπλοιο υποδέχεται τον μικρό ήρωα που βγαίνει από το σκάφος του, δηλαδή τον μαγνητικό τομογράφο, με το παιδί να χαμογελάει μόλις τελειώνει η εξέταση.

Ο γιατρός σε ανάρτηση στο Instagram έγραψε:

«Σε μια πολύ ξεχωριστή μέρα, με τη συντροφιά του αγαπημένου του χαρακτήρα, του Buzz Lightyear, κατάφερε να ολοκληρώσει τη μαγνητική τομογραφία του, επιδεικνύοντας τεράστια γενναιότητα.

Στα 4 του χρόνια μας έμαθε ότι οι μεγάλοι ήρωες δεν βρίσκονται πάντα στο διάστημα… βρίσκονται και εδώ, παλεύοντας με χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και πολύ θάρρος.

Σήμερα γιορτάζουμε την επιτυχή ολοκλήρωση μιας αποστολής: μια μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε χωρίς αναισθησία και έναν μικρό πρωταθλητή που μας γεμίζει με υπερηφάνεια».

Σημειώνεται, ότι ο Cristian Cano είναι διάσημος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα βίντεο που δημοσιεύει, καθώς ντυμένος σούπερ ήρωας βοηθάει τα μικρά παιδιά να υποβάλλονται σε δύσκολες εξετάσεις.

Έτσι, άλλοτε ντυμένος Σούπερμαν, Σπάιντερμαν ή Κάπταιν Αμέρικα μετατρέπει τη δύσκολη εξέταση σε μια ευχάριστη εμπειρία για τους μικρούς ήρωες που δίνουν τη δική τους μάχη.

Δείτε βίντεο με τον γιατρό να ντύνεται σούπερ ήρωας για να βοηθήσει παιδάκια που πρέπει να υποβληθούν σε δύσκολη εξέταση: