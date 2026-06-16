Ένα απίστευτο περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στη Γερμανία, όταν ηλικιωμένη θεατής με ηλεκτρικό σκούτερ εισήλθε στην αγωνιστική διαδρομή, προκαλώντας σοβαρό ατύχημα με πολλούς αθλητές.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στον αγώνα νέων Saarland Trofeo Juniors, όπου περισσότεροι από 100 ποδηλάτες αγωνίζονταν με υψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με το βίντεο που έγινε viral, η ηλικιωμένη βγήκε ξαφνικά από το σημείο όπου βρίσκονταν οι θεατές και κινήθηκε προς τον δρόμο την ώρα που περνούσε το πελοτόν.

Ένας αθλητής κατάφερε την τελευταία στιγμή να αποφύγει το σκούτερ, όμως ο ποδηλάτης που ακολουθούσε προσέκρουσε με δύναμη πάνω του, εκτοξευόμενος κυριολεκτικά στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα. Η σύγκρουση προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, με αρκετούς ακόμη αθλητές να πέφτουν στο έδαφος.

Οι εικόνες από το ατύχημα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε ποδηλατικό αγώνα τα τελευταία χρόνια. Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια των αθλητών και στον έλεγχο των θεατών κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Bei der Trofeo in Habkirchen (Saarland) 🤯 pic.twitter.com/3gUOrzHvXV — Flaschenbuddel (@Flaschenbuddel) June 14, 2026

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις εντυπωσιακές εικόνες, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένας από τους ποδηλάτες δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο Ολλανδός αθλητής Πολ Βρίσμαν, που βρέθηκε στο επίκεντρο της σύγκρουσης, ανέφερε ότι το ατύχημα έδειχνε πολύ χειρότερο απ’ όσο τελικά αποδείχθηκε για την υγεία του.