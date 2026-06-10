Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η είδηση του θανάτου του Νιλ Μιούλερ, διευθύνοντος συμβούλου της τεχνολογικής εταιρείας Node4, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο πολυτελές σπίτι του στο Κλάβερντον του Γουόρικσαϊρ, έχοντας υποστεί τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μίας 55χρονης γυναίκας με την υποψία της ανθρωποκτονίας, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 54χρονος βρέθηκε τραυματισμένος τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην περιφραγμένη κατοικία του, αξίας περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, στο εύπορο χωριό Κλάβερντον, κοντά στο Στράτφορντ-απόν-Έιβον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, διασώστες κλήθηκαν στο σημείο στις 06:15 το πρωί. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο Μιούλερ διαπιστώθηκε νεκρός στις 06:37.

Η αστυνομία του Γουόρικσαϊρ ανακοίνωσε ότι στις 07:33 συνελήφθη μία 55χρονη γυναίκα από το Μπέρμιγχαμ με την υποψία της δολοφονίας. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι αρχές τόνισαν ότι δεν υφίσταται ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό.

Η ανακοίνωση της Node4

Ο Νιλ Μιούλερ είχε αναλάβει πρόσφατα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Node4, μίας από τις σημαντικές εταιρείες τεχνολογικών υπηρεσιών στη Βρετανία.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του.

«Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι από τον θάνατο του διευθύνοντος συμβούλου μας, Νιλ Μιούλερ. Παρότι εντάχθηκε πρόσφατα στη Node4, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα. Έφερε ενέργεια, δυναμική και πάθος στην εταιρεία και η απώλειά του θα γίνει αισθητή τόσο στη Node4 όσο και στον ευρύτερο κλάδο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Node4 είχε ανακοινώσει τον διορισμό του τον Απρίλιο του 2025, επισημαίνοντας ότι θα ηγείτο της ανάπτυξης της πλατφόρμας διαχειριζόμενων υπηρεσιών με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και λύσεων ERP, CRM και ανάλυσης δεδομένων.

Η επαγγελματική του πορεία

Η εταιρεία είχε χαρακτηρίσει τον Μιούλερ «έμπειρο ηγέτη» με πολυετή παρουσία στον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών.

Πριν από τη Node4 είχε διατελέσει επικεφαλής της Digital Space για επτά χρόνια. Νωρίτερα είχε αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών Daisy.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποχώρησε από την Daisy μετά την κατάρρευση συμφωνίας πώλησης της εταιρείας, ύψους ενός δισεκατομμυρίου λιρών.

«Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη»

Ο πατέρας του θύματος, ο 81χρονος Μπράιαν Μιούλερ, δήλωσε ότι η οικογένεια εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.

«Είναι μια παράξενη κατάσταση. Ακόμη περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη. Δέχθηκα τηλεφώνημα από την αστυνομία στις 9 το πρωί της Δευτέρας που μου είπε ότι ο Νιλ πέθανε, αλλά δεν μας έχουν πει τίποτε άλλο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η οικογένεια δεν είχε δεχθεί επίσκεψη από τις Αρχές και δεν είχε ενημερωθεί περαιτέρω για την υπόθεση.

«Μιλήσαμε στο τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα. Μερικές φορές μπορεί να περάσουν μήνες χωρίς επικοινωνία, καθώς ήταν πολύ απασχολημένος με τη δουλειά του», είπε.

Ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας

Κάτοικοι του Κλάβερντον περιέγραψαν τον Μιούλερ ως ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ είχε ενεργό ρόλο στην τοπική ποδοσφαιρική ομάδα Claverdon FC, σύμφωνα με την Daily Mail.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι προσέφερε σημαντική βοήθεια στον σύλλογο και ότι ο θάνατός του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για το χωριό.

Σε ανάρτηση του 2024, η Claverdon FC είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη θέση του βοηθού προπονητή της ανδρικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση να τον εντάξει στο τεχνικό επιτελείο ως «μία από τις καλύτερες που έχει λάβει ποτέ ο σύλλογος».

Παρότι είχε αποσυρθεί από την καθημερινή ενασχόληση με την ομάδα, παρέμενε χορηγός και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξακολουθούσε να έχει ενεργή παρουσία στις δραστηριότητές της.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε αναστάτωση στην κοινότητα, με κατοίκους να κάνουν λόγο για μία τραγική απώλεια.