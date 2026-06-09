Ένα αγόρι ηλικίας 5 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε τη ζωή του μόλις μία ημέρα αφότου έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, σε μια υπόθεση που εξετάζεται από το Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Γουίντσεστερ.

Ο μικρός Τζαξ Τζέφρις είχε εμφανίσει βήχα και έντονη υπνηλία πριν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Βασίλισσα Αλεξάνδρα στο Πόρτσμουθ. Λίγες ημέρες αργότερα ανέπτυξε πυρετό και κόκκινο εξάνθημα. Οι γιατροί διέγνωσαν αρχικά γρίπη και τον έστειλαν στο σπίτι με συνταγή για στεροειδή φάρμακα. Ωστόσο, το παιδί πέθανε το επόμενο βράδυ ενώ επέστρεφε στο νοσοκομείο.

«Μας είπαν ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο που θα μπορούσαν να κάνουν, μόνο παρακεταμόλη και ξεκούραση», κατέθεσε η μητέρα του παιδιού, Σαρλίν ΜακΚόρμακ, ενώπιον των ενόρκων στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Γουίντσεστερ, σύμφωνα με το BBC.

Ο Τζαξ δεν παρουσίαζε πονόλαιμο ούτε πύον στον λαιμό, συμπτώματα που συνήθως υποδηλώνουν βακτηριακή λοίμωξη. Ωστόσο, είχε κόκκινα εξανθήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τον λαιμό και την πλάτη, σημάδια που συνδέονται με λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Α, ένα ιδιαίτερα μεταδοτικό βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει από ήπιες παθήσεις έως σοβαρές και θανατηφόρες λοιμώξεις.

Η μητέρα του παιδιού ανέφερε ότι μία νοσηλεύτρια είχε εκτιμήσει πως το εξάνθημα θα μπορούσε να οφείλεται στον πυρετό και να πρόκειται για θερμικό εξάνθημα, προσθέτοντας ότι θα ενημέρωνε σχετικά τον γιατρό. Όπως κατέθεσε η ίδια, το θέμα δεν συζητήθηκε ξανά κατά την παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο.

Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν θετικό αποτέλεσμα για γρίπη, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο άλλο πρόβλημα, και ο Τζαξ έλαβε εξιτήριο με οδηγία να επιστρέψει εάν προέκυπτε οτιδήποτε από περαιτέρω εξετάσεις.

Το επόμενο βράδυ, το 5χρονο αγόρι παραπονέθηκε ότι δεν μπορούσε να αισθανθεί τα πόδια του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο άρχισε να αιμορραγεί και έχασε τις αισθήσεις του, πριν καταλήξει.

Τι είναι η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Α

Οι λοιμώξεις από στρεπτόκοκκο Α εμφανίζονται όταν ένα από τα 120 στελέχη των βακτηρίων της ομάδας Α του στρεπτόκοκκου εισέρχεται στον οργανισμό μέσω του δέρματος ή του λαιμού.

Αν και πολλές από τις ασθένειες που προκαλεί ο στρεπτόκοκκος Α είναι ήπιες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Στις ήπιες λοιμώξεις περιλαμβάνονται η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, το μολυσματικό κηρίο, το οποίο προκαλεί πληγές και φουσκάλες γύρω από το στόμα και τη μύτη, καθώς και η οστρακιά, μια λοίμωξη που συνοδεύεται από πονόλαιμο και εξάνθημα.

Οι σοβαρότερες μορφές της λοίμωξης περιλαμβάνουν την κυτταρίτιδα, δηλαδή λοίμωξη που προσβάλλει τους ιστούς βαθιά κάτω από το δέρμα, τη νεκρωτική απονευρωσίτιδα, γνωστή και ως «νόσος που καταστρέφει τις σάρκες», καθώς και το σύνδρομο τοξικού σοκ από στρεπτόκοκκο, μια τοξική λοίμωξη που μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά όργανα.

Η λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Α μπορεί επίσης να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως ρευματικό πυρετό, που συνοδεύεται από φλεγμονή στους ιστούς των αρθρώσεων και της καρδιάς, καθώς και μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, δηλαδή φλεγμονή των νεφρών.

Ποια είναι τα συμπτώματα του στρεπτόκοκκου Α

Τα συμπτώματα διαφέρουν ανάλογα με την ασθένεια που προκαλεί το βακτήριο του στρεπτόκοκκου Α.

Στις ήπιες λοιμώξεις, τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση, πονοκέφαλο, κόκκινες κηλίδες στον ουρανίσκο του στόματος, κοιλιακό άλγος, πρησμένες αμυγδαλές και πονόλαιμο.

Όταν η λοίμωξη προσβάλλει το δέρμα, μπορεί να εμφανιστεί εξάνθημα στον λαιμό ή στις μασχάλες, κόκκινες πληγές στη μύτη, το στόμα, τα χέρια ή τα πόδια, κνησμός και πληγές που εκκρίνουν διαυγές ή κιτρινωπό υγρό.

Στις σοβαρές λοιμώξεις, τα συμπτώματα συχνά περιλαμβάνουν διάρροια, πυρετό, ζάλη, φουσκάλες στο δέρμα, ναυτία, εμετούς, πρήξιμο του δέρματος ή δέρμα που είναι ζεστό στην αφή.

Πώς αντιμετωπίζεται η λοίμωξη

Η θεραπεία των λοιμώξεων από στρεπτόκοκκο Α βασίζεται συνήθως στη χορήγηση αντιβιοτικών. Αυτά μπορεί να χορηγηθούν είτε σε μορφή τοπικής κρέμας για την αντιμετώπιση δερματικών βλαβών είτε σε μορφή χαπιών από το στόμα.

Τα συμπτώματα μιας ήπιας λοίμωξης υποχωρούν συνήθως μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, οι σοβαρότερες μορφές της νόσου μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να αντιμετωπιστούν.