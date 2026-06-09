Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γερμανία, καθώς η πολιτική πόλωση αποτυπώνεται πλέον με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), το 2025 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό με 85.837 αδικήματα πολιτικού χαρακτήρα, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 2%.



Η ακτινογραφία των στοιχείων δείχνει ότι η πλειονότητα των αδικημάτων βαραίνει την ακροδεξιά, όμως η μεγαλύτερη και πιο ανησυχητική αύξηση εντοπίζεται στους ακροαριστερούς δράστες. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχιζόμενη τάση προς τη βία, η οποία απειλεί ευθέως την κοινωνική συνοχή στην καρδιά της Ευρώπης.



Από τα αδικήματα που καταγράφονται στην έκθεση, τα 4.156 αποτελούν «βίαια» εγκλήματα. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 2024 και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΒΚΑ Χόλγκερ Μουνχ, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2016. Στα βίαια εγκλήματα περιλαμβάνονται επιθέσεις, αντίσταση κατά αστυνομικών, εμπρησμοί, αλλά και συγκρούσεις με πολιτικούς αντιπάλους στο περιθώριο διαδηλώσεων.



Τα εγκλήματα με κίνητρο ακροδεξιές αντιλήψεις ήταν 42.544 και αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνόλου των περιστατικών. Παρά τη μικρή μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, «είναι σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται επί του παρόντος από τον ακροδεξιό εξτρεμισμό», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη αύξηση, με 43%, στα βίαια εγκλήματα διαπιστώθηκε στις περιπτώσεις με ακροαριστερό υπόβαθρο, οι οποίες είναι πλέον το 1/3 του συνόλου των περιστατικών.



Τα εγκλήματα με θρησκευτικά κίνητρα αυξήθηκαν επίσης κατά 5,7%, εκείνα με αντισημιτικά κίνητρα κατά 5%, ενώ στις κατηγορίες που δεν αντιστοιχούνται σε κάποια από τις κύριες ομάδες, ο αριθμός των καταγεγραμμένων αδικημάτων μειώθηκε κατά 5,7%.



«Ειδικά τα αδικήματα με αντισημιτικά κίνητρα εκτιμάται ότι σε ποσοστό 50% σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο κ. Μουνχ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.