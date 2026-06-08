Τραγικό αεροπορικό δυστύχημα συνέβη την Κυριακή 7 Ιουνίου στη Λα Ρομάνα, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του, σύμφωνα με τις αερολιμενικές αρχές της Δομινικανή Δημοκρατία.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει πυκνό καπνό να υψώνεται, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. «Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης στο αεροσκάφος», διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.

Το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα», προτού το αεροσκάφος συντριβεί φτάνοντας στον διάδρομο.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τη διακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Gulfstream G200, τύπος επιχειρηματικού τζετ που, ανάλογα με τη διαμόρφωσή του, μπορεί να μεταφέρει από 8 έως 18 επιβάτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.