Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια στις ακτές της Κροατίας, όταν συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος.

Από τη συντριβή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων HINA μετέδωσε ότι πρόκειται για γερμανικό αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί από την Αυστρία.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους σε αγροτική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ένας πιλότος της περιοχής, ο Νιτζάζ Ντέλιτς, δήλωσε ότι «το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, έκανε στροφές και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος, όπως μεταδίδει το Newsday.