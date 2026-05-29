Ένας πύραυλος New Glenn της Blue Origin εξερράγη θεαματικά στην εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής την Πέμπτη, καταγράφοντας σημαντικό πλήγμα για την εταιρεία διαστημικών πτήσεων του Τζεφ Μπέζος, η οποία επιδιώκει να μειώσει την απόσταση από τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Βίντεο από τη Φλόριντα, δείχνει τον πύραυλο να ενεργοποιείται στην εξέδρα γύρω στις 21:00 τοπική ώρα ΗΠΑ (02:00 GMT την Παρασκευή), πριν εκραγεί σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα που υψώθηκε στον ουρανό, δημιουργώντας πυκνό νέφος φωτιάς και καπνού.

Blue Origin’s New Glenn rocket just exploded during a static fire test at Launch Complex 36 at Cape Canaveral Space Force Station. This will likely set back the previous launch window set in early June, as Blue Origin looks to put its Amazon LEO constellation of broadband… pic.twitter.com/bpDFYUcrgG — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026

Η Blue Origin έκανε λόγο για «ανωμαλία», όρο που χρησιμοποιείται συχνά στη διαστημική βιομηχανία για την περιγραφή αποτυχημένης δοκιμής ή έκρηξης.

«Είχαμε μια ανωμαλία κατά τη διάρκεια της σημερινής δοκιμής καύσης. Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς συλλέγουμε δεδομένα», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026

Η δοκιμή καύσης είναι διαδικασία κατά την οποία ο κινητήρας του πυραύλου ενεργοποιείται ενώ το όχημα παραμένει σταθερά αγκυρωμένο στο έδαφος.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ο Τζεφ Μπέζος ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία του περιστατικού.

«Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναφτιάξουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο», σημείωσε.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Η Blue Origin είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι προετοίμαζε τον πύραυλο New Glenn για την εκτόξευση 48 δορυφόρων Amazon Leo σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του σχεδίου για τη δημιουργία δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα ανταγωνιστεί το Starlink του Έλον Μασκ, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτόξευσης.

Η εταιρεία του Μπέζος έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου μία δεκαετία στην ανάπτυξη του New Glenn, ενός πυραύλου ύψους περίπου 29 ορόφων με επαναχρησιμοποιούμενο πρώτο στάδιο, σχεδιασμένου να ανταγωνιστεί τα οχήματα Falcon της SpaceX αλλά και τον πιο ισχυρό πύραυλο Starship.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε το περιστατικό μέσω X, αναφέροντας: «Δυστυχώς. Οι πύραυλοι είναι δύσκολη υπόθεση».

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.