Πρώτος αναδεικνύεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, σύμφωνα με τα exit polls που μεταδόθηκαν αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο Alpha Κύπρου, ο ΔΗΣΥ καταγράφει ποσοστό από 26,2% έως 30,2%, διατηρώντας προβάδισμα έναντι του ΑΚΕΛ, το οποίο ακολουθεί με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 23,7% και 27,7%.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το ΕΛΑΜ, συγκεντρώνοντας από 10,8% έως 14,8%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική άνοδό του στο πολιτικό σκηνικό της Μεγαλονήσου.

Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με ποσοστά μεταξύ 6,5% και 9,5%, ενώ αξιοσημείωτη θεωρείται και η παρουσία του πολιτικού σχηματισμού που συνδέεται με τον ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος φαίνεται να εξασφαλίζει ποσοστό από 4,4% έως 7,4%, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Τα exit polls των κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για την εκλογική διαδικασία, καθώς η συμμετοχή καταγράφεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021.

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών, μέχρι τις 17:00 η συμμετοχή είχε φτάσει στο 61,2%, όταν την αντίστοιχη ώρα το 2021 είχε διαμορφωθεί στο 56,7%.

Σύμφωνα με τον εκλογικό σχεδιασμό, μέχρι τις 21:00 αναμένεται να έχει διαμορφωθεί σαφής εικόνα για τα κόμματα που θα εκπροσωπηθούν στη νέα Βουλή και τον αριθμό των εδρών που θα καταλάβουν, ενώ τα τελικά ονόματα των 56 βουλευτών αναμένεται να γίνουν γνωστά έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.