Η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 σε αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι με ένταση και διαφορετικές φάσεις κυριαρχίας για τις δύο ομάδες.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με προσεκτικό ρυθμό, χωρίς ρίσκο από τις δύο πλευρές και με αναγνωριστικές κινήσεις στο χώρο του κέντρου. Η πρώτη τελική ήρθε στο 5’, όταν ο Αραούχο δοκίμασε σουτ εκτός περιοχής, με τον Αλ Οβαΐς να μπλοκάρει σταθερά.

Στο πρώτο μισάωρο η Ουρουγουάη ανέβασε στροφές και έχασε σημαντική ευκαιρία σε φάση διαρκείας, όμως ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας αντέδρασε σωστά σε κεφαλιά του Βίνιας και κράτησε το μηδέν.

Σταδιακά η ομάδα του Δώνη ισορρόπησε και έκλεισε δυνατά το ημίχρονο, βρίσκοντας το γκολ στο 41’ με τον Αλ Αμρί, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και ασθενή αντίδραση της άμυνας..

Στο δεύτερο μέρος η Ουρουγουάη πίεσε έντονα, είχε δοκάρι με τον Ουγκάρτε στο 60’ και τελικά ισοφάρισε στο 80’ με τον Αραούχο σε φάση διαρκείας.

Στα τελευταία λεπτά το ματς άνοιξε, με ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές, όμως ο Αλ Οβαΐς κράτησε το 1-1 με καθοριστική επέμβαση στις καθυστερήσεις.

Σαουδική Αραβία (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβαΐς, Αμπνουλχαμίντ (90’+2′ Λαγιάμι), Αλταμπακτί, Αλ Αμρί, Αλ Χαρμπί (90’+3′ Αλ Χαμντάν), Κανό, Αλ Τζουγαΐρ (63′ Αλ Νταουσάρι), Αλ Καϊμπαρί, Αλ Σαμάτ (81′ Μπουσάλ), Αλ Νταουσαρί, Αλ Μπουραϊκάν (90’+4′ Χεγί).

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα, Βαρέλα, Βίνια (46′ Σανάμπρια), Κάσερες, Ολιβέρα, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε (72′ Ντε Λα Κρουζ), Βαλβέρδε, Βίνιας (90′ Αγκίρε), Αραούχο (81′ Ροντρίγκες), Νούνιες (46′ Κανόμπιο).

Οι πανηγυρισμοί του Έλληνα προπονητή

Μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Γιώργο Δώνη καταγράφηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς η Σαουδική Αραβία βρήκε για πρώτη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα στη διοργάνωση με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο της. Σκόρερ ήταν ο Αλί Αλ Αμρί, ο οποίος στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης με την Ουρουγουάη άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του και χαρίζοντας στον προπονητή του ένα ξεχωριστό ορόσημο στο πρώτο του Μουντιάλ.

Η επίτευξη του τέρματος προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς επρόκειτο για το πρώτο γκολ της ομάδας στη φετινή διοργάνωση, αλλά και το πρώτο σε Μουντιάλ με τον Δώνη στην τεχνική ηγεσία.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον ίδιο τον Έλληνα προπονητή, καθώς σηματοδοτεί την παρθενική του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο ιστορικό αυτό στιγμιότυπο.