Σε ένα ματς με υψηλό ρυθμό και συνεχείς ανατροπές, Ιράν και Νέα Ζηλανδία έμειναν στο 2-2, σε αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Νέα Ζηλανδία άνοιξε το σκορ στο 7’ με τον Έλι Τζάστ, έπειτα από ασίστ του Κρις Γουντ.

Το Ιράν ισοφάρισε στο 32’ με τον Ραμίν Ρεζαεΐαν, μετά από πίεση μέσα στην περιοχή.

Οι Νεοζηλανδοί πήραν ξανά προβάδισμα στο 54’, με δεύτερο τέρμα του Τζάστ, ξανά από δημιουργία του Γουντ. Η απάντηση του Ιράν ήρθε στο 64’, όταν ο Μοχάμαντ Μοχέμπι σκόραρε με κεφαλιά για το τελικό 2-2.

Ιράν:

Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ, Ραμίν Ρεζαεΐαν, Σοτζάε Χαλιλζαντέχ, Αλί Νεματί, Μιλάντ Μοχαμάντι, Σαΐντ Εζατολάχι, Σαμάν Γκοδόος, Αριάν Γιουσέφι, Μοχάμαντ Μοχέμπι, Σοχραμπ Μογκανλού, Μεχντί Ταρεμί

Νέα Ζηλανδία:

Μαξ Κρόκομπ, Τιμ Πέιν, Φιν Σέρμαν, Μάικλ Μπόξολ, Λιμπεράτο Κακάτσε, Τζο Μπελ, Μάρκο Στάμενιτς, Κάλεμ ΜακΚάουατ, Σάρεπ Σινγκ, Έλι Τζάστ, Κρις Γουντ