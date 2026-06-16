Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για χρήση στους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς της σταθμούς, ενώ παράλληλα προχωρά στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν από τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενόψει της πρωινής συνάντησης εργασίας της G7, η οποία είναι αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Καταδικάζοντας τα «βάρβαρα πλήγματα» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ σημείωσε πως το Λονδίνο θα «αυξήσει μια κλίμακα» και θα «πνίξει τα έσοδα που τροφοδοτούν τον πόλεμο του (σ.σ. ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», ενώ θα «προμηθεύσει την Ουκρανία με ενέργεια για τους χειμώνες που έρχονται».

Κάπου 210 εκατομμύρια λίρες (243 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση εξαγωγών προκειμένου η βρετανική εταιρεία Urenco να προμηθεύσει με εμπλουτισμένο ουράνιο την ουκρανική κρατική επιχείρηση Energoatom, διευκρίνισε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί, και τούτη η ανακοίνωση το ενισχύει αυτό», διαβεβαίωσε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει περισσότερη «πίεση» στη Μόσχα.

«Αυτό που θέλω ουσιαστικά είναι οι Αμερικανοί να πουν ‘είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία, θα ασκήσουμε περισσότερη πίεση στη Ρωσία’», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο TF1.