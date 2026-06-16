Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Νότιο Ιόνιο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις στα βόρεια, οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά των ηπειρωτικών. Πιθανότητα σποραδικών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 34, στη Θεσσαλία από 19 έως 31, στην Ήπειρο από 16 έως 27, στη Δυτική Στερεά από 16 έως 30, στην Ανατολική Στερεά από 18 έως 34, στην Πελοπόννησο από 13 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 34, στις Κυκλάδες από 14 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30 και στην Κρήτη από 14 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Εξαίρεση αποτελεί ο Θερμαϊκός και οι θαλάσσιες περιοχές βορείως των Σποράδων, όπου οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ίδιας έντασης. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το πρωί θα γίνουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.