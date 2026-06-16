Με σταθερό ρυθμό, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί να είναι σαφώς προεκλογικό. Σήμερα θα βρεθεί στη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, και στόχο έχει, από τη μία, να καταδείξει ότι υπάρχουν παραδοτέα και, από την άλλη, απευθυνόμενος στους πολίτες, να τους καλέσει να κάνουν τις συγκρίσεις ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και τις ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης.

Στο επίκεντρο θα είναι τομείς όπως η πολιτική προστασία, η δημόσια υγεία και οι υποδομές.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να απαντήσει στο γεγονός ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια έχρισε ένα κόμμα χωρίς στελέχη, χωρίς όργανα και χωρίς πρόγραμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Να απαντήσει δηλαδή στην αποστροφή του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος είπε: «Η ΕΛ.Α.Σ., μέσα σε 24 ώρες, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες».

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η κυβέρνηση θα δείχνει στην πράξη το μετρήσιμο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών από τα έργα και τις παρεμβάσεις της, και καθώς η πολιτική αντιπαράθεση το επόμενο διάστημα θα επικεντρωθεί κυρίως στην οικονομία, το διαθέσιμο εισόδημα και τις παροχές προς τα νοικοκυριά, θα επιμένει στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Και αυτό απέναντι στην «πλειοδοσία υποσχέσεων» για την οποία κατηγορούν την αντιπολίτευση.

Στο επίκεντρο της κριτικής του Μαξίμου είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατ’ αρχήν έχει κυβερνήσει και όχι μόνο δεν μείωσε, αλλά αύξησε συνολικά 30 φόρους, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία έχει μειώσει από το 2019 έως σήμερα 83 φόρους.

Και επίσης θυμίζουν, με βάση τις προτάσεις που θέτει στο δημόσιο διάλογο ο πρώην πρωθυπουργός, ότι είναι σαν να γυρίζει ο χρόνος πίσω στο 2012 και το 2015, με παροχές χωρίς σαφή κοστολόγηση και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης γύρω από τις δημόσιες συγκοινωνίες και με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών και τις αντίστοιχες προτάσεις που διατυπώνονται από την ΕΛΑΣ, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν «δωρεάν» υπηρεσίες χωρίς αντίστοιχη κάλυψη του κόστους. Αντιθέτως, προβάλλει τη μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα 1,20 ευρώ από 1,40 που ήταν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, την κρατική επιδότηση του συστήματος μεταφορών και την ανανέωση του στόλου ως πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στο «μικροσκόπιο»

Στο μικροσκόπιο του Μαξίμου μπαίνουν και τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η πολιτική υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην καθημερινότητα και όχι από την αντιπαράθεση των συνθημάτων.

Θεωρούν ότι απέναντι στον ανταγωνισμό παροχών που αναπτύσσεται στον χώρο της αντιπολίτευσης, η απάντηση πρέπει να είναι η προβολή απτών αποτελεσμάτων, η δημοσιονομική σταθερότητα και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που, όπως υποστηρίζουν, διασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

«Διαβάζοντας» την τελευταία δημοσκόπηση της Alco, εκτιμούν ότι η στρατηγική τους αποδίδει καρπούς, καθώς η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,3% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, καταγράφοντας μάλιστα άνοδο μισής ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Στέκονται επίσης και στο ερώτημα ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας. Εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 23%, ο Αλέξης Τσίπρας 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος με ποσοστό 7%, ενώ ακολουθούν οι υπόλοιποι αρχηγοί με ακόμα μικρότερα ποσοστά. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη ερώτηση, ο «Κανένας» είναι στο 32%.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, στην περιοδεία του σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη, θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την προστασία της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου θα ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες.

Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 18:30 με συνάντηση και συζήτηση με πολίτες στη Βούλα, στο καφέ Notos.