Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Fox News τη Δευτέρα, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και πριν από την Παρασκευή, καθώς εντείνονται οι εκκλήσεις για περισσότερη διαφάνεια γύρω από το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη τεθεί σε ισχύ με ηλεκτρονικές υπογραφές και από τις δύο πλευρές, ενώ προβλέπεται και επίσημη τελετή υπογραφής με φυσική παρουσία στη Γενεύη την Παρασκευή.

Το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό απόρρητο, με την Ουάσιγκτον να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης επιπλέον στοιχείων το προσεχές διάστημα.

Διαφάνεια και επιστροφή επιθεωρητών στο Ιράν

Σε προηγουμένη τοποθέτησή του στο NBC News, ο Τζέι Ντι Βανς τόνισε ότι οι πυρηνικοί επιθεωρητές της IAEA θα επιστρέψουν «οπωσδήποτε» στο Ιράν, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως υπογράμμισε, βασικός άξονας της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, μαζί με αμερικανικούς μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση και να προχωρήσει η καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

«Στην πραγματικότητα, ένα από τα βασικά μέρη της συμφωνίας είναι ότι η IAEA και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν να καταστρέψει το άκρως εμπλουτισμένο απόθεμα ουρανίου, και αυτό είναι κάτι που διατυπώνεται πολύ ξεκάθαρα» στο μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο έχουν ήδη συμφωνήσει οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε ο Βανς.