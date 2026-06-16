Η ημέρα δεν ξεκινά με τους πιο εύκολους οιωνούς, για τα ζώδια σήμερα, καθώς αρκετά ζώδια καλούνται να διαχειριστούν εκκρεμότητες, πιέσεις και συναισθηματικές φορτίσεις που είχαν μείνει στο παρασκήνιο. Οι πρωινές ώρες απαιτούν ψυχραιμία, ειδικά σε συζητήσεις και αποφάσεις που επηρεάζουν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Από το απόγευμα και μετά, το σκηνικό αλλάζει αισθητά. Ευνοούνται οι συζητήσεις που είχαν «κολλήσει», οι νέες ιδέες, οι συνεργασίες και οι πρωτοβουλίες που χρειάζονται τόλμη. Παράλληλα, η επιρροή της Αφροδίτης προς το τέλος της ημέρας στρέφει το ενδιαφέρον στον έρωτα, τις προσωπικές επαφές και όσα μας προσφέρουν συναισθηματική ασφάλεια.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με ένα βάρος στις σκέψεις εξαιτίας της κόντρας Σελήνης και Κρόνου. Μην απομονώνεστε από τους δικούς σας ανθρώπους. Μετά το απόγευμα, η σύνοδος Σελήνης και Ερμή ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικές συζητήσεις, ενώ ο Άρης σάς δίνει ώθηση για νέα σχέδια. Το βράδυ υπόσχεται ρομαντισμό.

Ταύρος

Τα έντονα πρωινά όνειρα και οι κυκλοθυμικές τάσεις οφείλονται στην επιρροή του Κρόνου. Η ψυχολογία σας εξισορροπείται από το απόγευμα, επιτρέποντάς σας να οργανώσετε καλύτερα τις ιδέες σας και να αναλάβετε δράση. Το βράδυ επιβάλλει ξεκούραση και προσωπικό χρόνο.

Δίδυμοι

Η πνευματική κόπωση από την υπερβολική χρήση της τεχνολογίας απαιτεί αποσυμπίεση στη φύση. Επιβραδύνοντας τους ρυθμούς σας θα δείτε καθαρά όσα προσπερνούσατε. Το απόγευμα ευνοεί τις νέες οπτικές, ο Άρης ενεργοποιεί τις παρασκηνιακές κινήσεις και το βράδυ η γοητεία σας αυξάνεται κατακόρυφα.

Καρκίνος

Τα εμπόδια που φέρνει ο Κρόνος στη Σελήνη που βρίσκεται στο ζώδιό σας δεν πρέπει να σας πτοήσουν, αφού έχετε τα εφόδια να τα αντιμετωπίσετε. Το απόγευμα φέρνει δικαίωση και ευκαιρίες για νέες κοινωνικές επαφές, ενώ το βράδυ η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο.

Λέων

Η ημέρα είναι ιδανική για εσωτερική αναζήτηση και αποστασιοποίηση από παλιά μοτίβα. Η διαίσθησή σας οξύνεται μετά το απόγευμα, φέρνοντας λύσεις για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Η γνώμη ενός ειδικού θα φανεί χρήσιμη, ενώ το βράδυ επιστρέφει η αισιοδοξία.

Παρθένος

Οι πρωινές ώρες κρύβουν εντάσεις και ανταγωνισμούς στον επαγγελματικό ή κοινωνικό περίγυρο. Από το απόγευμα, η συνεργασία γίνεται η μόνη λύση. Απομακρύνετε τα τοξικά πρόσωπα και επενδύστε σε αμοιβαίες σχέσεις. Το βράδυ ενδείκνυται για φροντίδα του εαυτού σας ή ένα ραντεβού.

Ζυγός

Προσοχή στα λόγια σας τις πρωινές ώρες για να αποφύγετε ακραίες αντιδράσεις από άτομα του περιβάλλοντός σας. Οι παρεξηγήσεις λύνονται εύκολα το απόγευμα, το οποίο παράλληλα ευνοεί τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Το βράδυ επιζητά τη συντροφιά δικών σας ανθρώπων.

Σκορπιός

Ο Κρόνος σάς αναγκάζει να αναθεωρήσετε τις προτεραιότητές σας και να εστιάσετε στην ουσία. Το απόγευμα θα λάβετε επιβεβαιώσεις για τις επιλογές σας μέσα από συμπτώσεις, ενώ αν κάτι κολλάει, σημαίνει πως χρειάζεται νέα στρατηγική. Το βράδυ ενισχύει την πίστη στα όνειρά σας.

Τοξότης

Τα λάθη του προηγούμενου διαστήματος έρχονται στην επιφάνεια ως μαθήματα. Το απόγευμα είναι η ευκαιρία σας να κλείσετε εκκρεμότητες και να αποκαταστήσετε σχέσεις, αρκεί να μιλήσετε με πράξεις και όχι με υποσχέσεις. Το βράδυ επικεντρωθείτε στους πραγματικούς σας στόχους.

Αιγόκερως

Το πρωί συνοδεύεται από χαμηλά επίπεδα ενέργειας, γι’ αυτό μην πιέζετε τον οργανισμό σας. Η διάθεσή σας βελτιώνεται αισθητά από το απόγευμα, φέρνοντας αποφασιστικότητα, ευκαιρίες για φλερτ και διασκέδαση. Το βράδυ ευνοεί τα κοινά σχέδια με τον σύντροφό σας.

Υδροχόος

Η έλλειψη συγκέντρωσης μπορεί να οδηγήσει σε λάθη, οπότε τσεκάρετε διπλά τις υποχρεώσεις σας. Οι ομαδικές εργασίες και η στήριξη από φίλους θα λειτουργήσουν θετικά το απόγευμα. Δώστε προσοχή στη σωματική σας ευεξία. Το βράδυ φέρνει βαθιά συναισθηματική προσέγγιση.

Ιχθύες

Η κούραση θα είναι εμφανής στην αρχή της ημέρας, οπότε ακολουθήστε τους δικούς σας ρυθμούς. Το απόγευμα το μυαλό καθαρίζει και οι ιδέες που θα έχετε μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες. Οι συμμαχίες αποδίδουν και το βράδυ η πίστη στις δυνάμεις σας θα φέρει τους στόχους σας πιο κοντά.