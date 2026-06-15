Οκτώ άτομα φέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Ένα αεροσκάφος B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο επέβαιναν οκτώ άτομα σε προγραμματισμένη δοκιμαστική αποστολή, συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωση στις 11:20 το πρωί (τοπική ώρα). Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα δεν άφησε επιζώντες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της βάσης Έντουαρντς της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος B-52 Stratofortress εκτελούσε προγραμματισμένη δοκιμαστική αποστολή, όταν κατέπεσε στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα, σε περιοχή της ερήμου Μοχάβι, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Αυτόπτες αναφορές και οπτικό υλικό δείχνουν ότι μετά την πτώση προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση, ενώ στο σημείο της πρόσκρουσης εντοπίστηκε εκτεταμένη καμένη έκταση χωρίς εμφανή μεγάλα συντρίμμια.

U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress strategic bomber crashed at the Edwards Air Force Base in California shortly after take-off.



The crash occured at approx. 11:20am local on Monday.



"Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More… pic.twitter.com/u4IRGGjlV2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 15, 2026

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε επιχείρηση έκτακτης ανάγκης, με την αεροπορική βάση να αναστέλλει τη λειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης και να διακόπτει όλες τις αφίξεις πτήσεων, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε μη στρατιωτικούς επισκέπτες.

🚨🇺🇸BREAKING: Eight crewmembers are believed dead after a B-52 bomber crashed shortly after takeoff from Edwards Air Force Base near Los Angeles this morning.



Officials say initial indications are that the crash was "not survivable."pic.twitter.com/o74gtFVx3q https://t.co/4fDdsHapEx — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 15, 2026

Το B-52 Stratofortress αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα στρατηγικά βομβαρδιστικά του αμερικανικού στόλου, σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1950, με δυνατότητα μεταφοράς συμβατικού και πυρηνικού φορτίου, και πλήρωμα που συνήθως αποτελείται από πέντε έως οκτώ άτομα ανάλογα με την αποστολή.

Η αεροπορική βάση Έντουαρντς, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποτελεί κεντρικό κόμβο δοκιμών για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και φιλοξενεί κρίσιμα προγράμματα ανάπτυξης και δοκιμών νέων αεροπορικών συστημάτων, με τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.