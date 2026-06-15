Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Οκτώ άτομα φέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδιστικό B-52 συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Ένα αεροσκάφος B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο επέβαιναν οκτώ άτομα σε προγραμματισμένη δοκιμαστική αποστολή, συνετρίβη σήμερα λίγο μετά την απογείωση στις 11:20 το πρωί (τοπική ώρα). Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα δεν άφησε επιζώντες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της βάσης Έντουαρντς της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος B-52 Stratofortress εκτελούσε προγραμματισμένη δοκιμαστική αποστολή, όταν κατέπεσε στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα, σε περιοχή της ερήμου Μοχάβι, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Αυτόπτες αναφορές και οπτικό υλικό δείχνουν ότι μετά την πτώση προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά και πυκνός μαύρος καπνός, ο οποίος ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση, ενώ στο σημείο της πρόσκρουσης εντοπίστηκε εκτεταμένη καμένη έκταση χωρίς εμφανή μεγάλα συντρίμμια.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε επιχείρηση έκτακτης ανάγκης, με την αεροπορική βάση να αναστέλλει τη λειτουργία του διαδρόμου προσγείωσης και να διακόπτει όλες τις αφίξεις πτήσεων, ενώ παράλληλα απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε μη στρατιωτικούς επισκέπτες.

Το B-52 Stratofortress αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα στρατηγικά βομβαρδιστικά του αμερικανικού στόλου, σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1950, με δυνατότητα μεταφοράς συμβατικού και πυρηνικού φορτίου, και πλήρωμα που συνήθως αποτελείται από πέντε έως οκτώ άτομα ανάλογα με την αποστολή.

Η αεροπορική βάση Έντουαρντς, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποτελεί κεντρικό κόμβο δοκιμών για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και φιλοξενεί κρίσιμα προγράμματα ανάπτυξης και δοκιμών νέων αεροπορικών συστημάτων, με τις έρευνες για τα αίτια της συντριβής να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.