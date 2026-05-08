Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μίσιγκαν, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο μιας 19χρονης να διαλυθεί πλήρως από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, το όχημά της κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση, με τα κομμάτια να εκσφενδονίζονται δεξιά και αριστερά από την ένταση της πρόσκρουσης.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των οδών Hall Road και Schoenherr Road και ενεπλάκησαν τρία οχήματα, μεταξύ των οποίων και το όχημα του οδηγού που θεωρείται υπαίτιος του ατυχήματος.

«Αυτό το αυτοκίνητο ήρθε κατά πάνω μου χωρίς φώτα και με διέλυσε από το πουθενά», ανέφερε η 19χρονη Ντέμι Βίσλι περιγράφοντας το τραγικό τροχαίο. Η νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι κινούνταν νότια στην οδό Schoenherr, όταν ένα άλλο όχημα παραβίασε κόκκινο φανάρι, κινούμενο με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

A 19-year-old woman says she’s alive “by the grace of God” after an alleged drunk driver ran a red light at high speed and split her car in half. She was hospitalized but suffered no major injuries. pic.twitter.com/0BcyEGTWRb — Breaking911 (@Breaking911) May 8, 2026

Η 19χρονη ανέφερε ότι λιποθύμησε για λίγα λεπτά και συνήλθε το ίδιο βράδυ. «Από τη σύγκρουση έχασα τα γυαλιά μου, αλλά το πρώτο που κατάφερα να δω μετά το τροχαίο ήταν η πινακίδα ενός μαγαζιού και αυτό με έκανε να νιώσω καλύτερα, γιατί ήξερα ότι είμαι ζωντανή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πλευρά του οδηγού στην οποία καθόταν έμεινε σχεδόν άθικτη.

«Οδηγούσε μεθυσμένος και πέρασε το κόκκινο με 129 χιλιόμετρα την ώρα. Το φοβερό είναι ότι έφυγα από το σημείο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, με τη βοήθεια του Θεού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια είναι σώα έχοντας μόνο λίγους μώλωπες και εξέφρασε την πίστη της, λέγοντας ότι θεωρεί πως η ζωή της προστατεύτηκε. «Πιστεύω στον Θεό από τότε που γεννήθηκα και τώρα έχω μια ιστορία να πω. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ο Θεός είναι εδώ και προστατεύει», δήλωσε.

Μετά τη σύγκρουση μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε σοβαρές κακώσεις, ενώ και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο επέζησαν χωρίς απώλειες, σύμφωνα με το Fox 2.