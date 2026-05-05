O αριθμός των νεκρών από τη γιγαντιαία έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα τη Δευτέρα 5 Μαΐου ανήλθε σε 26, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση CCTV, ενώ οι τραυματίες είναι 61.

Η καταστροφή σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας «Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company», στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν.

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας, όπου πολλές από τις κατασκευάστριες είναι εγκατεστημένες εκεί.

Στο παρελθόν είχε σημειωθεί σειρά καταστροφών σε μονάδες του τομέα. Οι Αρχές επέβαλαν την τήρηση πολύ πιο αυστηρών μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους τα τελευταία χρόνια, αλλά τα δυστυχήματα δεν έχουν σταματήσει.

Η Κίνα παράγει το μεγαλύτερο μέρος των πυροτεχνημάτων που διατίθενται σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.