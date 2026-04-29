Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας πέταξε το καρφί του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, όταν αστειεύτηκε ότι χωρίς τους Βρετανούς, οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά.

Καθώς αντάλλασσαν αστεία στο δείπνο, ο Κάρολος αναφέρθηκε σε προηγούμενα σχόλια του Τραμπ που απευθύνονταν στους Ευρωπαίους συμμάχους. «Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», αστειεύτηκε ο Κάρολος.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφερόταν σε περιοχές με βρετανική και γαλλική προέλευση στη Βόρεια Αμερική, όπου οι αντίπαλες αποικιακές δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της ηπείρου πριν από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια, σημειώνει το France 24.

Στη σύνοδο κορυφής του Νταβός τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε πει ότι χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, «θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά».

Ο Κάρολος έκανε κι άλλα αστεία, λέγοντας στον Τραμπ ότι δεν μπόρεσε να μην παρατηρήσει τις «αναδιαμορφώσεις» στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, την οποία ο πρώην μεγιστάνας των ακινήτων κατεδάφισε για να χτίσει μια γιγαντιαία αίθουσα δεξιώσεων αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά εμείς οι Βρετανοί, φυσικά, κάναμε τη δική μας απόπειρα αναδιαμόρφωσης του Λευκού Οίκου το 1814», είπε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι Βρετανοί στρατιώτες έκαψαν το κτίριο.

Ο Κάρολος αστειεύτηκε επίσης ότι το δείπνο ήταν «μια πολύ σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», όταν οι άποικοι πέταξαν στη θάλασσα φορτία φορολογημένου βρετανικού τσαγιού το 1773.

Ο Τραμπ –ένθερμος θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, η μητέρα του οποίου καταγόταν από τη Σκωτία– φύλαξε το μεγαλύτερο μέρος του χιούμορ του για εγχώριους στόχους.

«Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο για τη φανταστική ομιλία που έδωσε σήμερα στο Κογκρέσο», είπε ο Τραμπ. «Κατάφερε να κάνει τους Δημοκρατικούς να σηκωθούν όρθιοι – εγώ δεν κατάφερα ποτέ να το κάνω αυτό».

Ο βασιλιάς, από την άλλη πλευρά, έφερε ένα δώρο, μέρος μιας βρετανικής εκστρατείας γοητείας που στοχεύει στον Τραμπ, αφού αυτός επέκρινε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την άρνησή του να βοηθήσει κατά του Ιράν. Ο Κάρολος πρόσφερε στον πρόεδρο την καμπάνα του βρετανικού υποβρυχίου HMS Trump, το οποίο καθελκύστηκε το 1944 κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας αποτελέσει μαρτυρία της κοινής ιστορίας και του λαμπρού μέλλοντος των λαών μας. Και αν ποτέ χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, απλώς τηλεφωνήστε μας», είπε ο βασιλιάς, υπό χειροκροτήματα.